金曲歌王悲痛證實父親離世！　開夜車奔300km見最後一面：突然遙遠

記者劉宛欣／綜合報導

台語歌王、「律師歌手」蘇明淵曾兩度拿下金曲獎奪得最佳台語男歌手獎，嗓音深受歌迷喜愛。私下偶爾透過社群分享日常的他，14日在臉書心碎透露父親在凌晨離世，喊話道「會帶著您一直給的溫暖與鼓勵，勇敢向前」。

▲蘇明淵父親離世。（圖／春河劇團提供）

蘇明淵14日下午在臉書發文，透露凌晨兩點收到了母親的來電，回憶當時表示「在第一聲鈴響我就接起，因為父子連心的特殊感應，親愛的父親在離開的第一時間就順利的讓我接收到母親的通知」，得知父親在睡夢中安詳離開的消息。於是他連夜與妻子開車回鄉，邊開車邊播放佛號，感傷道「這段我來往了上千次的路，突然變得遙遠，因為他這次真的離開我們了」。

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到家後，蘇明淵強忍悲傷繼續幫父親唸阿彌陀佛，表示「第一場法會剛完成，我雖然疲憊，但是卻無法成眠…想寫點什麼」，接著向已逝父親喊話：「感恩您對這個家總是給的這麼多，用一生為我們遮擋風雨，如今請您放下擔憂，願您如風一般的自在輕盈，放下世間所有的掛念，隨著佛菩薩安心踏上新的旅程。」並承諾「我也會帶著您一直給的溫暖與鼓勵，勇敢向前」。

▲蘇明淵悼念父親。（圖／翻攝自蘇明淵臉書）

蘇明淵悼念父親的貼文底下，吸引許多網友為他送上慰問以及支持。他在創作歌手身分之外，還兼具律師身份，畢業於輔仁大學法律系，1990年代曾以藝名「蘇兒真」出道，發行過2張華語專輯，之候他轉換跑道考取律師，執業多年後以本名再次闖蕩歌壇，在創作、表演之餘仍兼顧法律工作，因此獲得「律師歌手」的稱號。