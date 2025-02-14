利菁受大S死訊震撼規劃遺囑　財產一半給老公一半回饋社會

記者葉文正／台北報導

麻辣天后利菁今天出席東京明豐開幕記者會，由於她也是台中人，所以對於氣爆感觸良多，呼籲政府單位要嚴格制定法律，保護人民安全。再提到大S驟逝，利菁感傷表示非常痛惜大S，當年兩人有交情，經歷此事，更覺得人生無常，要準備好遺囑放在保險箱，財產一半給老公，一半回饋社會。

▲ 東京明豐台灣分公司開幕記者會，利菁受邀出席。（圖／記者黃克翔攝）

台中氣爆震驚海內外，利菁表示，「希望政府給我們人身安全，遇到這種事情，要督導再嚴格一點，看到還有人跌出來真的很難過，不管對勞工或對客人，都是很傷心的事情，發生這種事情，真的有點太誇張了，要嚴法執行，譬如專潢時，瓦斯不能這麼早進去，因為還在施工，倘若有火花就很可能會氣爆，瓦斯要再控制一下，地方首長還是要嚴格，小心駛得萬年船，發生事情，受難者都是家中經濟支柱，要看怎麼善後，政府該給比較好的補助。」

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▲利菁談到當年大Ｓ曾想送花到病房給她（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）

她也說家住清水區，所以有點遠，家人也在上班，幸未遭波及，民選出來的首長，都要負責大家人身安全，要建設也要維護大家安全。

▲利菁呼籲政府單位要保護人民。（圖／記者黃克翔攝）

利菁也提到，尤其大S驟逝事情發生後，本來還考慮要不要買車，轉念後就馬上買，玉琳哥就買了八百萬的車，對於大S離去，利菁難過表示不敢相信，也透露：「包括劉真走，包括大S離去，我都哭了，沮喪好幾天，一個漂亮女生就這樣走了，大S曾自稱小利菁，後來我去上她節目，發現她很善良，小S也很善良，只是比較鬼靈精怪。」

利菁說，自己也發生過過年我在加護病房的情況，回憶跟大S的緣分：「當時只有一個人一直要送花給我，就是大S，那時在加護病房不好收花，我就很謝謝她，真的有傳簡訊進來的，只有大S，看到大S傳來的訊息真的很感謝她。不管發生什麼事，一定是大S交代完了，我們會尊重，這是他們家的事情，不會給他們壓力，我覺得骨灰可以做成鑽石，一直戴在身邊，就可以一直傳下去。但是要留時間給他們，不要做太多事情，本來我想去告別式，想要送花，後來他們不辦，想到當年我看到媽媽遺體，但是那時口紅不是她喜歡的顏色，也請工作人員幫她改色，這點我很感激，我經常想說，還好我做了，不會一輩子有心魔在那裡，所以就想要送花給大S，就最後是在社群裡分享花給她。」

利菁也告誡大家，醫療的話，只要離開台灣，都會有點嚇到，「我之前在斯洛伐克摔斷腿，醫院是黑漆漆的，等很久醫師來，她跟我說冰敷就好。去日本也從小醫院吃感冒藥而已，在美國生病也是這樣，美國還要看你有沒有保險。台灣很好，不然黃安不會回來。」至於汪小菲，利菁說太誇張的我們不予置評，如果講不實的話語，就要自己承擔後果。

至於利菁自己有沒有生前規劃遺產，她也坦承：「我的一半財產一定是歸老公，我是認識他之後才紅的，我跟他在一起時我也沒錢，另一半就會給家人跟給社會，遺囑有放在保險箱，還有出國前，一定會買保險，在台灣買的保險，很多沒有當地醫療險，所以要在當地買比較保險。就算去一天《飢餓遊戲》，我都會保三千萬的險，因為外景節目比較有危險性，跑跳怕會有損傷。」