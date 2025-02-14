台男團受邀代言日本滑雪行程　頻被中韓粉絲認出超驚喜

記者蔡琛儀／台北報導

《原子少年2》冠軍男團F.F.O日前全團前往日本新潟縣越後湯澤，度過六天五夜的代言滑雪之旅，還趁機加碼拍攝全新單曲MV，行程滿檔，但他們仍然撥出了一小時在車站親自挑選越後湯澤的特色伴手禮要送給粉絲，隊長勝銘表示：「因為粉絲們不能和我們一起前來，所以我們才想親自挑選禮物，希望能藉此和他們一起分享這趟旅程的快樂。」相當寵粉。

▲▼F.F.O赴日代言滑雪行程 。（圖／踢帕娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了MV拍攝，F.F.O團員不僅單日來回東京秋葉原、越後湯澤，還於離台前一日再趕回東京上野拍攝社群素材，旅程勞累之外，拍攝過程更是挑戰十足。即使頂著零下低溫，團員們依然敬業投入，全程保持最佳狀態，只求能將最好的自己透過作品呈現給粉絲。

F.F.O這趟行程不僅行程緊湊，也充分感受到粉絲的熱情，所到之處幾乎都會巧遇粉絲，從機場接送到街頭邂逅，無論是日本成田機場、越後湯澤車站、東京秋葉原、上野公園皆被認出，更有來自南韓、中國的粉絲主動要求合影留念，讓團員們受寵若驚，「我們真的沒想到，連來到日本都能被粉絲認出來，真的非常感謝大家的支持！」

▲F.F.O在日本頻頻被認出，讓團員很驚喜。（圖／踢帕娛樂提供）

回憶起這次旅程，F.F.O眾人最難忘的瞬間，就是抵達湯澤第一天遭遇的暴雪。成員們笑說，他們不是第一次看到雪就是太久沒看到雪，所以在入住飯店後，興奮不已的他們就立刻結伴前往10分鐘路程的便利商店買宵夜，「我們太興奮了！一邊拍照一邊玩雪，10分鐘的路程走了超過半小時。」等到他們買完宵夜準備原路返回時，天氣驟變，突然下起暴風雪，全員在風雪中克難前進，回到飯店後大家身上都被白雪覆蓋，變成搞笑「雪人」。