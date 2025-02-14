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劉樂妍半年內3度撞車！　「撞停車場柵欄被勒索」下場曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

藝人劉樂妍2016年移居大陸，近年積極在當地發展事業，也因鮮明的政治立場經常引發關注。在去年底曾經2度遭遇車輛碰撞事故的她，日前又在停車場撞上升降柵欄，還遭到保全人員勒索，讓她無奈發聲。

外送稿用　▲▼劉樂妍。（圖／翻攝自微博／劉樂妍）

▲劉樂妍半年內3度碰上車輛碰撞事故。（圖／翻攝自微博／劉樂妍）

劉樂妍6日在微博發文，透露她在醫院停車場倒車離開時，不慎撞到了出入口的柵欄，雖然柵欄外觀並未因此損壞，也依然可以正常升降，然而停車場的保全人員卻堅稱她「撞壞柵欄」，不讓她離開，她也直言對方「各種罵的意思都是要態度，要現金」，讓她覺得對方在勒索，因而打電話報警。

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▲▼劉樂妍。（圖／翻攝自微博／劉樂妍）

▲劉樂妍日前不慎撞上停車場柵欄。（圖／翻攝自微博／劉樂妍）

劉樂妍透露，在警方到場之後，保全人員依然不斷控訴她撞壞柵欄，直到調閱監視器畫面後才真相大白，「看到監控就知道我真的就是碰到了，但我真的也沒撞壞。但是明眼人都看到這個欄桿沒問題，正常運行，然後兩個警察就讓我走了。」

其實這並非劉樂妍首次遇上車輛碰撞事故，去年11月她在微博曬出影片，自曝遭遇車禍，畫面中可見車頭全毀，內部零件外露，擋風玻璃也破裂，所幸人並沒有大礙；不過時隔僅1個多月，去年12月她讓鄰居駕駛她的車一起出門，在進入商場地下停車場時，車頂又擦到天花板的路標，讓她哭笑不得。

▲劉樂妍曬出車禍現場照，相當怵目驚心。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

▲劉樂妍去年11月發生車禍，現場照片怵目驚心。（圖／翻攝自微博／劉樂妍）

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