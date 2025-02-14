台灣演員王可元登上柏林影展！　蒂妲史雲頓一番話聽哭他

記者蕭采薇／綜合報導

香港電影《眾生相》的導演李駿碩，帶著台灣演員王可元，一起參加第75屆柏林國際電影節開幕式。王可元表示，受邀參加柏林影展是一個巨大的榮譽，不僅是對影片的認可，也是對他們創作力量的肯定。

▲《眾生相》導演李駿碩（中），帶著演員王可元（左）、張迪文（右），出席柏林電影節開幕紅毯。（圖／凱渥提供）

《眾生相》是探討了現代人內心與外在世界的交織情感，故事以一群來自不同背景的香港市民為中心，展現他們的生活軌跡和複雜的情感掙扎。影片以細膩而真實的劇情，捕捉人性中最微妙的變化，探索愛情、家庭和身份等普遍社會議題。

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王可元在電影中飾演的角色面臨眾多矛盾和選擇，深刻展現當代人對自我認同和情感聯繫的追求。導演李駿碩巧妙地將香港的都市景觀與人物內心的掙扎結合，創造出一個層次豐富且觸動人心的視覺和情感體驗。

▲王可元第二次參與柏林影展。（圖／凱渥提供）

作為世界上最具影響力的影展之一，柏林國際電影節對電影品質有極高的要求。《眾生相》的入選不僅證明了其創作團隊在電影藝術與敘事方面的實力，也得到了國際認可。這次參加柏林電影節的開幕紅毯，無疑是對電影作品的一大肯定。

王可元說：「這是第二次來柏林影展，下機時大雪紛飛，眼前白雪靄靄配上我雖不陌生但也難掩我緊張又期待的心情。」他透露，參加開幕式時，見到了一直很喜歡的演員蒂妲史雲頓 (Tilda Swinton)，她在台上講了一段話，令他很有感觸的哭出來。

▲王可元第二次參與柏林影展。（圖／凱渥提供）

蒂妲史雲頓說：「我當演員40年來，一直都想要當一個願意嘗試失敗，而不是選擇安逸的演員。」王可元說：「我聽了好有感觸，原因是，我接這部時其實是當時在我最谷底，在我正在首爾藉由念書實為找尋自己的時候，我接到了導演的電話，我非常感謝導演在我對我自己沒有自信的時候，還願意把這個角色交給我。」

▲王可元透露，接到《眾生相》邀約時，正處於低潮。（圖／凱渥提供）

王可元更表示：「能夠帶自己的作品到國際影展都是每位演員很寶貴的經驗。謝謝《眾生相》帶領我又來到了這個城市，我自己也沒有看過電影，我很期待與觀眾一起看世界首映，我接下來幾天會參與放映，也希望作品能夠在亞洲快速與大家見面。」