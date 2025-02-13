百萬網紅DK「3控訴再轟孫生」　見女友護愛不忍了：騷擾就是騷擾

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生去年遭指控拍臀撩妹，台北地院審結，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴。為此，女友多芬今（13）日在社群發聲護愛，不料貼文曝光後，百萬網紅「異色檔案」DK卻現身留言對孫生提出三大控訴開罵，「騷擾就是騷擾。」

▲DK日前發文罵孫生硬裝受害者。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、mystery_case_life）

DK指出，孫生當網紅、做演藝相關工作好幾年了，有豐富的社會經驗和知識，因此不能以「年輕不懂事」或「一時衝動」來為自己辯解。他強調，孫生的行為應明確被視為性騷擾，並且不應該有任何借口來淡化其行為的嚴重性，「說自己沒有性騷擾的意思，騷擾就是騷擾。」

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▲多芬發文護愛。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）



DK提到事發當時孫生和兩位女性朋友吃飯，並主動提及了喜歡多人運動、偏好的女性身材及去汽車旅館喝酒等性話題，且在沒有得到任何回應的情況下，摸了其中一名女性的屁股。為此，DK表示監視器畫面可見到，對方在被孫生拍屁股後馬上往旁邊閃，還轉過來面對他，明顯是有防備的，「這些反應已經說明了，當下根本沒有什麼曖昧氛圍。」

▲DK留言多芬貼文嗆孫生。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）

最後，DK批評孫生及其團隊在事件的判決出爐後，企圖利用自媒體的影響力來洗白形象，甚至還想還抹黑受害者。他質疑此舉的正當性，並表達對將受害者污名化的強烈不滿，「自媒體是這樣使用的嗎？」