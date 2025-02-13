全智賢2年前遭稅務調查「追繳數十萬」！　公司火速聲明：沒違法

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星全智賢在2023年接受稅務調查時，支付了2000萬元（約45.2萬台幣）的追繳金，事件曝光後，引發了外界對她涉及逃漏稅的質疑，對此，她的經紀公司在日前做出解釋，對外公開聲明，表示她的2000萬元追繳金支付並不涉及任何違法問題。

▲全智賢日前突被爆出逃稅新聞，經紀公司火速出面解釋。（圖／翻攝自全智賢經紀公司Instagram）

根據韓媒報導，經紀公司在10日的聲明中指出：「全智賢在2023年的稅務調查中，所有主要事項都經過合法程序確認，並無問題。」並且解釋說，這次事件是由於稅務師和國稅局在某些費用處理方式上的解釋差異，導致了部分專案項目的分歧。此前，她被爆出在2023年接受了國稅局全面徹底的稅務調查，對她徵收了大額稅金。

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▲公司鄭重澄清全智賢沒有違法。（圖／翻攝自全智賢經紀公司Instagram）

經紀公司澄清聲明曝光後，韓媒在調查後也指出，全智賢的追繳金的問題，確實只是由於對費用處理方式的解釋差異，屬於常見的情況。此外，報導中還提及，全智賢於2007年在首爾江南區論峴洞購買了一棟價值約86億韓元（約1.94億台幣）的建築物，並在2021年以235億韓元（約5.31億台幣）的價格出售，從中賺取了149億韓元（約3.37億台幣）的差價。