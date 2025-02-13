林萱瑜結婚半年放閃Junior　甜曝心動瞬間：確定是對的人

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜去年6月宣布和藝人Junior（韓宜邦）結婚，平時會在社群記錄日常的她，最近在IG開放網友提問，當被問到對Junior的心動瞬間以及如何判斷對方是對的人時，她也大方給出答案。

▲林萱瑜、Junior去年6月宣布結婚。。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



透過林萱瑜在IG公開的問答截圖可見到，有網友問她如何確定Junior是對的人。為此，林萱瑜表示，她當初的決定基於一種直覺，認為對方是個能長期相處的人。她解釋，雖然每天與Junior相處充滿歡樂，這看似簡單，但實際上是頗具挑戰性的，因為生活中不可避免會遇到不愉快的事情，但如果認為與對方的相處足以彌補這些不愉快，對她來說就足夠了。

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面對有網友好奇對Junior首次心動的瞬間，林萱瑜坦言，是對方私下的幽默感打動了她，同時也透露，幽默對她而言不只是吸引她的特質，也是維持關係的重要因素。此外，當被問到與Junior是否因在拍戲時飾演的角色而產生情愫時，林萱瑜解釋，她和老公互有好感並非劇中角色，事實上她當時甚至不喜歡他所飾演的角色。

▲林萱瑜回覆網友的提問。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜進一步透露，她認為戲劇中的情感和現實生活應該是完全分開的。她指出，喜歡一個人不應該用所飾演的角色作為理由，這樣的情感是建立在更真實的互動及了解上。她強調，無論她和Junior在劇中如何表現，生活中他們都能迅速脫離角色，這讓她對彼此的關係感到安心。