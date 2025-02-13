BL劇迷天堂在MyVideo！爆紅男星主演「韓版《斷背山》」6片單公開

▲MyVideo BL劇片單。（圖／台灣大哥大MyVideo提供／ETtoday製圖）

記者黃庠棻／台北報導

MyVideo開春跟播兩部話題BL劇，由《全明星運動會》MVP徐謀俊二度挑戰BL，在台劇《印象 青春》最新劇情中，身為美術老師的他抓著學生簡楨庭的手摸自己的臉感受皮膚質感，對方反抓後告白熱吻，兩人更進一步「滾床單」挑戰禁忌戀。

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▲《印象 青春》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

無巧不巧日劇《相遇驟雨中》最新劇情也是兩人各自瞞著同居人私約飯店，直接挑明想和對方溫存，上演激情四射的火熱床戲，讓劇迷看得血脈噴張。

▲《相遇驟雨中》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



此外，MyVideo站上還有「BL專區」，精選超過70部高人氣BL影集、電影與動畫，從台灣、日本、韓國到歐美，不管是經典必看的奧斯卡金獎《以你的名字呼喚我》、日劇《昨日的美食》以及被喻韓版《斷背山》的《愛在春光乍現時》，甚至音樂題材的日本BL動畫神作《GIVEN~被贈與的未來》，讓劇迷一次追好追滿！

▲《愛在春光乍現時》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《印象 青春》

都市長大的美術系研究生余行（徐謀俊飾），因畢業畫作被教授退件，被迫到偏鄉高中代課一個月，並以戶外寫生完成作品。在這片陌生土地上，他遇見熱愛繪畫、陽光開朗的高中生許陸暉（簡楨庭飾）。兩人約定，以學畫交換，每天清晨一同出發寫生。隨著筆觸越來越深，他們的關係也悄然變化，少年漸漸對老師產生了難以言喻的情感，青春的色彩在畫布與心中交織。正在MyVideo跟播中。

▲《印象 青春》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



《相遇驟雨中》

憂心與同居戀人關係疏遠的萩原一顯（武藤潤飾），與暗戀青梅竹馬卻無法告白的半井整（伊藤明日陽飾），兩人原本毫無交集，卻因一封誤發的郵件開始了匿名傾訴。夜晚的訊息成了唯一的慰藉，在這場無法回應的戀愛裡，他們彼此共鳴、試探，卻也越陷越深。當身分揭曉，這段秘密情感將何去何從？「因為喜歡，所以想擁抱」，未被滿足的渴望，如驟雨般傾盆而下。正在MyVideo跟播中。

▲《相遇驟雨中》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《昨日的美食》

榮獲東京戲劇獎優秀賞，由西島秀俊飾演律師筧史朗、內野聖陽飾演美容師矢吹賢二，描述兩人是一對同居多年的戀人，過著精打細算的日常。為了存養老基金，史朗斤斤計較每月餐費，超市撿便宜、向父母討罐頭，卻也用滿滿愛意料理出一道道美味家常菜。平凡生活中的一餐一飯，見證他們樸實卻溫暖的愛情。第一、二季均在MyVideo上架，細膩刻劃同志伴侶的點滴日常。

▲《昨日的美食》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《以你的名字呼喚我》

榮獲奧斯卡最佳改編劇本，描述在陽光灑落的義大利小鎮，由美國男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演17歲艾里歐，他結識了考古學父親的24歲研究助理奧利佛（艾米漢默Armie Hammer 飾）。迷人的奧利佛讓艾里歐內心泛起不安的漣漪。試探、吸引、躊躇，懵懂愛意在琴聲與夏日微風中蔓延，最終在夜色裡綻放。這場短暫卻刻骨銘心的愛戀，如同最後的那顆熟透的桃子，帶著甜美，也藏著酸澀。

▲《以你的名字呼喚我》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《愛在春光乍現時》

被喻為「韓版許光漢」的韓國28歲男星洪慶主演，講述振宇（姜吉宇 飾）與女兒雪兒在江原道牧場過著平靜生活，直到多年戀人賢民（洪慶 飾）的到來，讓他開始憧憬一家三口的未來。然而，過去的傷痕與現實的偏見無所不在，當真相被揭開，友善的鄉人露出排外與歧視的面孔，曾經的家變得陌生而寒冷。江原道的秋色漸轉嚴冬，在冰冷的現實中，他們仍渴望一絲溫暖與希望。

▲《愛在春光乍現時》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《GIVEN~被贈與的未來》

改編自人氣BL漫畫，故事圍繞四人樂隊「GIVEN」，以音樂題材描述與愛交織的青春物語。《GIVEN~被贈與的未來 劇場版》聚焦於團員春樹、秋彥與小提琴家雨月之間的熾熱三角戀，《GIVEN~被贈與的未來 劇場版：反面的存在》則在團內立夏與真冬成為情侶後，為了取得搖滾祭現場演出機會，兩人出現摩擦。《GIVEN~被贈與的未來 劇場版》與《GIVEN~被贈與的未來 劇場版：反面的存在》都在MyVideo看得到。

▲《GIVEN~被贈與的未來》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）