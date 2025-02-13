獨／于小惠、蔡岳勳還有這關係　「離婚4年突官宣」知情人曝：為了女兒

記者蕭采薇／台北報導

導演蔡岳勳和女星于小惠婚變傳了多年，近日于小惠受訪時親手承認已經離婚4年。不過他們於公於私還是有千絲萬縷的關係，除了有四個孩子外，還合作影集《神之手》，並一起出席金馬創投會議。更有知情人透露，長女蔡牧霏即將出道，可能也成為于小惠決定公開離婚的原因。

▲蔡岳勳、于小惠愛女蔡牧霏即將出道，兩人也能難得為女兒久違同框。（圖／翻攝自臉書）

于小惠擔任導演的影集《神之手》，是兩人共同成立的公司「普拉嘉」製作，由蔡岳勳和于小惠共同擔任製作人。據悉，由於金馬創投會議規定「主創都需要到場」，顯然兩人雖然已經離婚，但面對工作時，依然是以專業的態度面對。

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不過兩人婚變已傳多年，突然承認離婚，知情人士向《ETtoday星光雲》透露，訪問中于小惠親口承認「繼承遺產」的長女蔡牧霏可能是關鍵。據悉，蔡牧霏即將出道，日前拍攝宣傳照時，蔡岳勳還特地飛回台灣，也久違的和于小惠同框合影。

▲蔡岳勳、于小惠愛女蔡牧霏，深受父母的信任和疼愛。（圖／翻攝自臉書）

其實蔡牧霏雖是「長女」，但不是四個孩子中的老大，上頭還有一個哥哥蔡淳羽，但能讓媽媽鬆口把遺產交給她，可見父母對其信任和疼愛。而愛女即將出道，知情人士透露，一方面可能是想為女兒鋪路，一方面可能也擔心女兒日後被問到父母婚姻問題，與其到時尷尬不知怎麼回答，不如媽媽先行發話。

蔡岳勳和于小惠當年除了是夫妻外，也是彼此的工作夥伴，除了蔡岳勳一戰成名的《流星花園》外，兩人合作的《名揚四海》、《戰神》和《白色巨塔》等劇都成為經典。不過近年蔡岳勳將工作重心轉往中國，夫妻最終也因聚少離多分開。