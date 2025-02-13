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最美星二代是她！　游鴻明女兒還是UCLA學霸「2年就畢業」超猛

記者蔡琛儀／台北報導

資深歌手游鴻明大女兒游宇潼（Eileen）正式進入歌壇，將推出新專輯《楚門》，新單曲〈茶餐廳〉搶先曝光。游宇潼外型亮麗，又是畢業於美國名校UCLA 洛杉磯加利福尼亞大學的數學系的高材生，目前還在台大攻讀企管研究所。由於外形神似周海媚，先前網路還誤傳她是游鴻明和周海媚的女兒，透露就連老爸都開玩笑說：「我的老婆怎麼變成了周海媚？」

▲▼游鴻明女兒游宇潼Eileen Yo發片記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼游宇潼是游鴻明女兒。（圖／記者屠惠剛攝、好好玩文化傳媒提供）

▲▼游鴻明蘇州演唱會，女兒游宇潼當嘉賓。（圖／好好玩文化傳媒提供）

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游宇潼為了能做自己喜歡的事，UCLA數學系只花了兩年就順利畢業，這次發片老爸並未出資，全靠她自己找贊助、動用積蓄，花了約百萬元，存款幾乎要見底。

而爸爸一開始只覺得她不是認真要玩音樂，事先還給她許多「警告」，告訴她音樂路可能不會很順利，讓她有心理準備，直到她找上知名製作人陳建騏製作新專輯，還有葛大為、黃少雍助陣，才發現女兒「是玩真的」。

▲▼游鴻明女兒游宇潼Eileen Yo發片記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼游鴻明女兒游宇潼外型亮麗，頭腦又好。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼游鴻明女兒游宇潼Eileen Yo發片記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

對於頂著星二代光環，游宇潼坦言，小時候不喜歡被說是「游鴻明的女兒」，直言：「那時候太不懂事，其實我能走上音樂這條路，受到這麼多人的幫助，都是因為爸爸的關係。」更笑說從小到大都把爸爸當成偶像，認為爸爸長得比前男友還要帥。

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游鴻明, 游宇潼

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