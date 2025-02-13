朴春創新帳號！自拍拼圖「我老公李敏鎬」引熱議　網憂：造成困擾

記者張筱涵／綜合報導

2NE1成員朴春近日因社群媒體上的發文，再次引起熱烈討論，經紀公司於第一時間作出回應。而南韓網友們對此狀況的反應普遍不是很好。

▲朴春創新帳號上傳和李敏鎬相關貼文引熱議。（圖／翻攝自Instagram／newharoobompark、actorleeminho）



據韓媒《Herald POP》報導，朴春近期開設了新的社群媒體副帳號，並透過該帳號分享未公開的自拍照，不只如此，她在帳號介紹處表示：「這是新的朴春，也是我的第二個真正帳號。」

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然而，朴春在12日上傳貼文，寫道「我老公 #李敏鎬」、「又是我老公♥ #李敏鎬」，並發布一張將李敏鎬照片與自己的自拍拼接而成的合成照，這樣的舉動引發外界關注。

朴春經紀公司回應，社群平台屬於藝人個人私生活空間的關係，所以難以確認相關狀況：「但根據我們之前的了解，朴春對李敏鎬一直抱有粉絲心，而關於這個副帳號的情況，目前仍在確認中。」

事實上，這並非朴春首次對李敏鎬表達「愛意」，去年9月也曾發文寫下「真心的老公♥」，並附上李敏鎬的照片，當時便引發戀愛傳聞，但最終被證實只是她的「粉絲心」。

隨著這次話題再度延燒，部分粉絲也擔憂，這樣的發言可能會讓李敏鎬捲入不必要的誤會，甚至對藝人造成困擾，「是粉絲的話就更不該這樣做吧？如果我的行為會造成本命困擾，都會更加小心謹慎吧」、「已經不是第一次了，這種事情公司該先阻止吧」、「造成其他藝人困擾的話，公司代表該出面阻止吧」。