ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朴春創新帳號！自拍拼圖「我老公李敏鎬」引熱議　網憂：造成困擾

記者張筱涵／綜合報導

2NE1成員朴春近日因社群媒體上的發文，再次引起熱烈討論，經紀公司於第一時間作出回應。而南韓網友們對此狀況的反應普遍不是很好。

外送稿用　▲▼朴春　李敏鎬。（圖／翻攝自Instagram／newharoobompark、actorleeminho）

▲朴春創新帳號上傳和李敏鎬相關貼文引熱議。（圖／翻攝自Instagram／newharoobompark、actorleeminho）

據韓媒《Herald POP》報導，朴春近期開設了新的社群媒體副帳號，並透過該帳號分享未公開的自拍照，不只如此，她在帳號介紹處表示：「這是新的朴春，也是我的第二個真正帳號。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，朴春在12日上傳貼文，寫道「我老公 #李敏鎬」、「又是我老公♥ #李敏鎬」，並發布一張將李敏鎬照片與自己的自拍拼接而成的合成照，這樣的舉動引發外界關注。

朴春經紀公司回應，社群平台屬於藝人個人私生活空間的關係，所以難以確認相關狀況：「但根據我們之前的了解，朴春對李敏鎬一直抱有粉絲心，而關於這個副帳號的情況，目前仍在確認中。」

事實上，這並非朴春首次對李敏鎬表達「愛意」，去年9月也曾發文寫下「真心的老公♥」，並附上李敏鎬的照片，當時便引發戀愛傳聞，但最終被證實只是她的「粉絲心」。

隨著這次話題再度延燒，部分粉絲也擔憂，這樣的發言可能會讓李敏鎬捲入不必要的誤會，甚至對藝人造成困擾，「是粉絲的話就更不該這樣做吧？如果我的行為會造成本命困擾，都會更加小心謹慎吧」、「已經不是第一次了，這種事情公司該先阻止吧」、「造成其他藝人困擾的話，公司代表該出面阻止吧」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【鞭炮到底在哪？】這麼大一個鞭炮你有看見嗎？

推薦閱讀

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

三級片女星課金2萬「參加富商趴找真愛」！內部照曝 吃飯驚見殘酷真相

三級片女星課金2萬「參加富商趴找真愛」！內部照曝 吃飯驚見殘酷真相

BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

阿Sa爆復合前任「百億太子爺」！分手1年8個月…他棄港姐新歡回頭

阿Sa爆復合前任「百億太子爺」！分手1年8個月…他棄港姐新歡回頭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

三級片女星課金2萬「參加富商趴找真愛」！內部照曝 吃飯驚見殘酷真相

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

2NE1, 朴春, 李敏鎬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王晴一刀剪掉「10年長髮」！緊張叫出聲：要哭了 絕美肩上短髮曝光
  2. 串流收視週榜／新播韓劇《流氓讀書會》奪榜一！5冠軍作品台人愛
  3. 朴春創新帳號！自拍拼圖「我老公李敏鎬」引熱議　網憂：造成困擾
  4. 「資生堂千金」泰國機場遭丟包！ 全家九口站路邊苦等：滿悲慘的
  5. 最帥營運長「曾是帥氣傘兵」！　杜拜極限挑戰完全沒在怕
  6. 依依婚後出外景脫了！普吉島躲寒流「炸出超兇上圍」沙灘辣舞全被拍
  7. 游鴻明正妹學霸女兒「淚認分手醫三代」　親曝單身原因
  8. 新光三越美食街氣爆「阿緯餐廳原本在招商名單」！PO全黑圖：太震驚
  9. 郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍
  10. 阿翔赴泰修行「赤腳化緣」！　跟師父誦經吐心聲：心獲得寧靜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366