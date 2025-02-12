《美國隊長》在台上映「特別場全賣光」　全美首週票房近破億美元

記者黃庠棻／台北報導

《美國隊長：無畏新世界》今日Screen X版本特別場放映座無虛席，包覆感十足的觀影體驗震撼全場觀眾，從磅礴軍事武力對戰，到美國隊長與紅浩克的近身搏擊，刺激動作拳拳到肉，加上紅浩克殲滅一切的強大破壞力與吸睛魅力，令人看得痛快淋漓，一致認同無疑是近期最爽動作強片。

▲《美國隊長：無畏新世界》已在台上映。（圖／漫威影業提供）



延續《美國隊長》系列電影賣座鼎盛的超旺氣勢，觀眾期待指數居高不下，哈里遜福特難得出飾反派的號召力更是無法擋，美國票房前哨預測首週末將進帳上看9500萬美元的近億票房，全台也可望輕鬆奪冠，為漫威電影宇宙再造一部口碑票房雙贏的代表作。

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▲《美國隊長：無畏新世界》已在台上映。（圖／漫威影業提供）



新任美隊安東尼麥基日前於美國內華達州「內利斯空軍基地」，與空降傘兵部隊一同從13000英尺的高空一躍而下，展現他真材實料「展翅高飛」的英勇神姿。

▲《美國隊長：無畏新世界》已在台上映。（圖／漫威影業提供）

本片亦有專為IMAX量身打造的極致感官體驗，空中戰鬥場面令人真實感受到每一秒的速度衝擊，享受身歷其境的震撼享受！漫威電影宇宙驚喜開春鉅作《美國隊長：無畏新世界》現正搶先全美震撼大銀幕全台熱映中！

▲《美國隊長：無畏新世界》已在台上映。（圖／漫威影業提供）