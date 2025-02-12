S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責

記者孟育民／台北報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。S媽沈默9天後昨天先是悲痛寫下「把悲傷留給自己」、「越關心我越痛苦」，今天再度對外發聲訴說心情：「心破了一個洞要如何補上？？？」一席話喪女之痛難以言喻。不少網友擔心S一家人的狀態，諮商心理師林翠芬表示，親人離世會容易產生「解離」的狀況，「他們在前期需要處理很多事情，真正的情緒還沒出來，回台灣後一定會有很打大的衝擊，情緒會很低落。」

▲S媽二度悲痛發聲 。（圖／翻攝自臉書）

林翠芬在節目《震震有詞》中提到，S一家因為突然痛失大S，處理完相關後事，可能會情緒變得很低落，產生創傷性的哀傷，「會有一點解離的狀況，會感覺好像自己已經不是自己，在那種恍神的狀況下，會覺得很茫然，然後也會提不起勁來，做什麼事情都會覺得沒有意義。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲諮商心理師擔憂S一家人。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

林翠芬擔心S媽會出現自責的心理狀態，直言更擔心小S，「小S可能會有存活者的罪惡感，她跟姊姊感情又那麼深，她會有很多自責，會覺得是不是不應該怎麼樣、我當時應該怎麼樣，可能還會影響到她的主持，我想現在要她歡樂的主持有點困難，小S需要心理的調適非常多。」林翠芬也提醒小S，千萬別用酒精麻醉自己，影響是不好的。

▲諮商心理師認為小S需要極大的調適。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）