吳姍儒還原《不熙娣》邀約內幕「收視一定掉」！　哀痛大S離世：集體的創傷

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）於日本猝逝後，小S（徐熙娣）因過於悲傷向《小姐不熙娣》請假半年，節目將由Sandy（吳姍儒）代班。沒想到，Sandy不只遭到部分網友言論攻擊，甚至有人爆料稱她「對素人來賓或是來賓態度很不太友善」，對此經紀人罕見強硬揚言提告，引起網路上討論。Sandy今（12日）首露面出席時尚活動，坦言因為還在感冒，並不清楚太多細節，不過談到救火小S節目，她則正面回應不後悔：「這種事情哪有在後悔的，但我先說收視率一定會掉 ，不是預防針，那人家本來就是要來看小S。」

▲吳姍儒風波後首露面。（圖／記者黃克翔攝）

Sandy義氣代班《小姐不熙娣》，她說只是暫時性的，「名字就叫熙娣，那就是S姐的節目，B2哥跟S姐合作那麼久，他一定知道S姐的需要，B2哥在電話說『的確是特殊狀態』，我就說沒人能代班小S，他就跟我說『我們就撐過這一段』，我覺得B2哥很有智慧，這個節目本來就是S姐的，對我來說這段過程，它就是個特別企劃，再等S姐做一個決定前，我們先撐著。」

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▲吳姍儒還原救火《不熙娣》內幕。（圖／記者黃克翔攝）

面對網友的質疑，Sandy喊話觀眾，「不然你電視開著轉到《小姐不熙娣》，你就去忙別的事情，真的就這段時間。」目前製作單位都還在協調時間、內容，開棚時間也沒確定，恰巧《小明星大跟班》也收攤，所以兩個節目不會撞到時段。至於是否私下有和小S聯絡？她則說目前不想多打擾，但對大S的離世也感到哀傷，「我覺得這個事件是集體的創傷，光是聽到這個消息大家好像都一起經歷這件事，只能盡量把身邊的人照顧好。」

▲吳姍儒提到大S難掩感傷。（圖／記者黃克翔攝）



Sandy今天是過年後首開工，表示前段時間的風波都是被通知才知道，因為自己感冒人不太舒服，「我沒有特別去網路上看，一方面我也不接我爸電話，可能太想幫我說什麼，我知道的時候，已經是我爸跟經紀人對外說了什麼。」被問對網友的留言覺得委屈嗎？她苦笑說：「就這樣囉。」