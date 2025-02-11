邵庭揭「不婚族→人妻」原因　朝聖聯合公園演唱會爆哭：把握每一刻

記者蔡宜芳／綜合報導

女星邵庭在2017年結婚，不時會在社群分享夫妻日常。身為聯合公園（Linkin Park）鐵粉的她，近日和丈夫特地飛到日本看演唱會，她也分享自己決定結婚的原因，就是因為聯合公園已逝的主唱查斯特（Chester）。

▲邵庭在2017年結婚。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

邵庭在貼文中提到，她和丈夫交往時，曾約好等聯合公園來辦演唱會時要一起去看，當時甚至查好了聯合公園在東京的演出日期，準備搶票。然而，主唱Chester卻於2017年7月20日輕生離世，她和丈夫的這項「人生代辦事項」也成為了遺憾。

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邵庭表示，這個事件讓她深刻體會到人生的無常，原本打算不婚不生的她，也因此決定要與丈夫結婚，「我們總以為人生很長很可以規劃，但永遠不知道明天，下一分鐘，下一秒會發生什麼事情，不是嗎？既然早就認定了彼此，那麼我只想要把握每一刻，想珍惜當丁太太的每一秒。」

▲邵庭是聯合公園的粉絲。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

如今聯合公園迎來新的主唱Emily，邵庭立刻就決定要和老公去朝聖。邵庭坦言自己在演唱會前非常緊張，因為不知道聽到新主唱的聲音會有什麼感受，她擔心會失望，或是無法再感受到當年的那份感動。

邵庭表示，自己曾經看過兩次聯合公園的演唱會，深知這次的演出將會有所不同，因為Emily並不是Chester。然而，直到演唱會當天，她才明白自己從來沒有想要Chester被取代，「你也不需要被取代，你的聲音會一直在我心裡。演唱會上我還是哭了，哭著緬懷Chester，感謝自己心裡對他那份悸動還在。」

▲▼邵庭和丈夫到日本看聯合公園的演唱會。（圖／翻攝自Facebook／邵庭）

邵庭也感謝Emily的到來，讓聯合公園得以重新回到舞台，她也向Emily隔空喊話：「妳不需要取代誰，妳就是妳自己，謝謝妳帶著聯合公園回來了。」表示演唱會看得很開心，她還在結束後對老公說：「這樣我們的代辦清單之一算是完成了吧？而且我們還升級耶，升級成夫妻來看他們的演唱會呢！」