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孫生拍臀撩妹遭判刑　媽看不下去：拿15萬養我多好

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生去年涉及騷擾，遭指控拍臀撩妹，台北地院審結，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴。為此，孫生今（11）日在IG上傳一段影片，除了針對此風波做出回應之外，影片最後也可看到媽媽出面發聲，「拿15萬養我多好。」

▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／wackyboys520）

▲孫生去年涉及性騷擾。（圖／翻攝自Instagram／wackyboys520）

影片中，孫生透露，他因為打女生的屁股而被法院處以5個月徒刑，但最終改判為罰款15萬元。為此他坦言，這次經歷讓他感到非常難過，並強調當時的行為沒有任何性騷擾的意圖。孫生解釋，事發時監視器有錄下整個過程，儘管他在庭審中希望能拍下影片以證明無惡意，不過法庭不允許他這樣做。他也補充提到，即使女方在被他拍屁股後並未表現出反抗，且繼續與他聊天吸菸，但律師告訴他，只要女方感到不舒服，不會管他的意圖如何，都能成立性騷擾的指控。

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▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／wackyboys520）

▲孫生表示尊重司法判決。（圖／翻攝自Instagram／wackyboys520）

孫生進一步提到他的律師對當前性騷擾案件的看法，指出即便是雙方原本同意的親密行為，只要女方事後反悔，男方也可能面臨嚴重的法律後果。為此孫生表達對司法判決的尊重，同時表示如果他的行為真的讓對方感到不舒服，他深感抱歉，並強調自己從未有意騷擾任何人，「我沒有任何這樣的意思，我不會想要任何的性騷擾。」

▲▼孫生媽出面力挺

▲孫生媽出面力挺兒子。（圖／翻攝自Instagram／wackyboys520）

影片最後，孫生的媽媽也出面對聲援兒子，並對他的遭遇表達看法。她表示，外界可能不太了解她的兒子，並強調孫生是個乖巧且純潔的人，一直在努力地進入演藝圈發展，「我的兒子是很乖，很純潔，他也一直很努力，跟上進的往演藝圈發展。」並表示，如果那15萬元不用於罰款，本來可以用來照顧她的生活，「拿15萬養我多好。」暗示對兒子的處境感到遺憾及不解。

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孫生, YouTuber, 網紅, 反骨男孩

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