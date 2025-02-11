許富凱被逼瘋現場崩潰求放過　王彩樺慘遭襲狂叫「裡面有東西」

記者葉文正／台北報導

三立都會台《瓜田冠軍的誕生》，由林美秀、王彩樺、許富凱及黃于庭（庭庭）攜手挑戰農村遊學，從產地採收農作物，親手料理成美味佳餚。節目播出後，觀眾大讚主持群詼諧逗趣，不僅讓人笑破肚皮，還能學到許多農產品知識！

▲許富凱(右)慘被魚逼瘋。（圖／三立提供）



藝人們挑戰第4站到水資源豐富的宜蘭冬山，目標是打造超豪華「冬山九宮格產地便當」，食材包含香魚、紅文旦、素馨紅茶等九大特產。然而，這趟農遊竟成為大型崩潰現場！錄影時遇颱風將來襲，結果變成「香魚搶收大戰」凌晨4點正式開打！

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▲王彩樺(左)大叫裡面有東西。（圖／三立提供）

四位主持人摸黑出動，任務竟是捕撈9,000隻活跳跳亂竄的香魚！從沒下過魚池的許富凱和庭庭瞬間崩潰，被滿池亂竄的香魚嚇得連連尖叫。庭庭腳下打滑，像在溜冰場上驚險搖晃，差點跌進水池與香魚「合而為一」；許富凱則死抓漁網，一邊救「魚」、一邊救「自己」，嘴裡崩潰大喊：「我還是回去唱歌好了！」

▲許富凱想要回去唱歌就好。（圖／三立提供）



抓魚的王彩樺則最慘的是，一隻調皮的香魚竟直接跳進她的衣服裡，讓她瞬間崩潰慘叫：「裡面有東西在動！」全場笑聲不斷，完全失控！在完成香魚挑戰後，四人煎香魚，王彩樺說自己阿公是總鋪師，所以繼承好手藝，煎魚煎得好，還自認是神廚。

▲藝人們體驗新工作。（圖／三立提供）

還有一項艱難挑戰就是香菜，踏進香菜的故鄉北斗，這次很明顯看得出不同世代對香菜的喜好，王彩樺與林美秀是大力支持的「香民」，這次錄影也長知識，讓他們知道原來香菜莖泡茶，竟然是對腎臟好。但這次踏進香菜田卻又讓許富凱崩潰？！面對滿田翠綠的香菜，香菜惡夢開始了，此外，竟還有最終「香菜宴」的大考驗，許富凱表情卻瞬間扭曲：「這個味道……我真的受不了！」究竟他能否克服心理障礙，完成終極香菜大考驗？這場笑翻天的農遊之旅即將揭曉！