薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」！　落淚吐驚人身世：是很大的傷害

記者蔡宜芳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）過去曾自爆身世複雜，擁有「3個媽媽」。而她在最新上傳的影片中，突襲妹妹位於上海的住處，睽違20年見到了陪她成長到16歲的「元配媽媽」，相互吐露內心的真實感受。

▲薔薔曾自爆有3個媽媽。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

薔薔坦言，她和妹妹從小都一直以為元配媽媽是親生母親，直到長大一點才知情，但薔薔表示很感謝爸爸的前妻將他們拉拔到16歲。聽到元配媽媽說其實當年離婚出走時，內心一直很愧疚，薔薔則反過來安慰媽媽說：「我們出現本來就是一個……對妳來說很大的一個傷害，我明白。」認為當年媽媽能夠接受她們姊妹倆，是很偉大的一件事。

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▲▼薔薔和爸爸的前妻重逢。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

影片的後半段，薔薔帶著妹妹一起去為媽媽挑禮物，坦言原本爸爸的前妻不太願意跟她聯絡，只和妹妹比較常來往。若不是藉著這次突襲的機會聊聊，她與對方已經有20年沒有見面了。薔薔也強調一切都已經是往事，不需要追究對錯，她也希望元配媽媽未來能多聯絡她。

事實上，薔薔先前在節目上就曾揭露身世，指出自己和妹妹是生父、生母在各自都有婚姻的前提出軌生下的，當時爸爸還謊稱她們姊妹倆是「姊姊過繼的孩子」。薔薔也透露，在她們長大的過程中，爸爸和元配媽媽一共離婚、復婚8次，最後一次分開，爸爸才又娶了現在的繼母，也就是薔薔目前身份證上的母親；而薔薔的生母則從未與父親結過婚。