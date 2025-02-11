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韋汝為自創品牌不藏了　裸背胸前深V開到肚臍

記者葉文正／台北報導

金蛇報喜，韋汝宣布喜訊！國民天使韋汝出道20年，有一個14歲的帥氣兒子，現在的外型不管臉蛋或身材，跟剛出道的「小氣大財神」節目的小天使比起來，差距甚微，除了凍齡外，即將邁入四字頭的韋汝更多了些熟女的魅力，近日韋汝開心報喜訊，宣布推出自創健康食品品牌《RAW》，首度當上頭家娘，日前拍攝廣告形象，韋汝難得秀好身材，開心「我就是品牌的最佳見證」！

▲韋汝宣布推出自創健康食品品牌《RAW》。（圖／健康食品RAW ）

▲韋汝宣布推出自創健康食品品牌《RAW》。（圖／健康食品RAW ）

粉絲封號國民天使的韋汝多年來甜姐兒形象，幾乎沒有性感表現，近日卻有大膽突破，開心宣布喜訊，跟好友一起創立的健康食品品牌《RAW》，在金蛇年出擊，日前韋汝特別進棚拍攝自創品牌形象照，挑戰入行以來拍照最大尺度，除了胸前深V開叉到肚臍，還背部全裸，讓人好奇過程中有沒有內心交戰，韋汝坦言「當企劃團隊提出這樣的概念，坦白說一開始我有些抗拒，雖然我這兩年代言香皂，也有過露肩或背部裸露的表現不是沒有，但畢竟那是鏡頭借位，跟這次平面照片的正面呈現，有很大的不同。」

▲韋汝宣布推出自創健康食品品牌《RAW》。（圖／健康食品RAW ）

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▲韋汝難得性感入鏡。（圖／健康食品RAW ）

幾經考慮，韋汝表示一方面想有別以往，二方面也想讓品牌在視覺上讓人眼睛一亮，韋汝分享主要是要呈現品牌原型食物的概念，聽起來很抽象，但說直接一點，就是要做這樣的呈現，身材不能不好，而想要身材窈窕纖細，跟你吃的食物有著很大的關係。

▲韋汝宣布推出自創健康食品品牌《RAW》。（圖／健康食品RAW ）

▲韋汝宣布推出自創健康食品品牌《RAW》。（圖／健康食品RAW ）

然而也讓人好奇，拍攝時有沒有穿幫或清場，韋汝笑說該做的防護措施都有做啦，但我沒有特別要求清耶，因為沒有那麼多女的工作夥伴，我也不想造成團隊拍攝進度困擾，大家都很專業的，為了極盡完美，花了12個小時，追求美真是超累的，不過看到成果，我超開心的啦，因為很美、很性感。


目前韋汝手上一共有三個節目，其中有兩個是外景節目，常常得台灣到處跑，有時還需要出國，加上這段時間推出自創品牌，開會、拍片、拍照等一堆事，還得兼顧媽媽身分，蠟燭多頭燒，有工作狂的韋汝說這年頭不怕事多，就怕沒事做啦，目前工作還沒完全填滿，歡迎廠商，節目多多找我，而被關心戀愛進度，韋汝笑說：「工作就是我的戀愛，而目前的新歡就是我的新品牌，跟著我一起吃，讓大家有好氣色、好身材啦！」

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