畢書盡感情風波後首露面！　「暴瘦剩53kg」紅眼眶說不出話...心聲曝

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡4月19日將首度登上北流舉辦「Bii WITH YOU」演唱會，也是他相隔7年的大型演唱會，這7年來他歷經結婚生子、和前女友、前東家老鷹音樂鬧糾紛，目前都已進入入司法程序。今（11日）畢書盡舉辦記者會不願多談，僅表示：「跟我完全不相干的人士我不再回應，都是純屬虛構，傷害我攻擊我都沒有關係，但攻擊到家人我一定會反擊，現在都交給法律處理。」也承認目前和前老闆李亞明的兒子、昔日「老鷹三少」的李玉璽已經沒有聯絡，「我能理解他的立場。」

▲畢書盡暴瘦到53公斤。（圖／記者林敬旻攝）

而前陣子得流感的他，被問到這些事情，更巧合狂咳，五度咳到說不出話還眼眶紅。他表示自己雖然有打流感疫苗，但還是被女兒冰冰傳染，足足瘦了3公斤，現在體重僅約53公斤，且全家包括老婆輪流發燒、拉肚子，猜測可能前陣子健身太操影響到免疫力，現在改一周練4天。

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記者會也公布演唱會四大亮點，包括「畢」唱神曲 、「畢」聽Hit Song、「畢」秀猛肌 、「畢」看爆點，畢書盡說一定會唱前東家時期的歌且會改編；周操4天的他現在有驚人八塊肌，放話在演唱會前會練成十塊肌，更發毒誓，表示萬一沒做到，他就當眾脫褲子，把屁股兩塊肉也算進去，湊成十塊。

▲畢書盡積極狂練身材。（圖／記者林敬旻攝）

今記者會上，好友鼓鼓也現身站台，更送上筋膜槍幫他當場按摩背部解壓，鼓鼓笑說：「我不敢按大腿，因為（媒體）還要拍照，我怕按一按不好拍。」意指怕到時把畢書盡按到「起生理反應」。

▲鼓鼓送上筋膜槍幫畢書盡按摩。（圖／記者林敬旻攝）