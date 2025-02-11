女兒突脫口「生完幾年了肚子還那麼大」！陶嫚曼錯愕…下秒冷靜回28字

記者潘慧中／綜合報導

陶嫚曼從《我愛黑澀會》出道，婚後育有兩個女兒，不時會和粉絲分享為人父母的心情。她10日便在社群網站透露，5歲大女兒前幾天突然脫口「都生完幾年了為什麼肚子還是那麼大」，讓她十分驚訝。

▲陶嫚曼分享大女兒的童言童語。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）



陶嫚曼透露前幾天在換衣服時，大女兒突然用驚訝且疑問的眼神問：「媽媽，為什麼妳肚子那麼大？都生完幾年了為什麼肚子還是那麼大？」這讓她一時愣住，因為自己照鏡子時覺得腹部已經算平坦，心想大女兒對媽媽的身材要求是否過高。

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▲陶嫚曼原本以為自己的肚子已經算平坦了。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）



面對大女兒的童言童語，陶嫚曼選擇不多做解釋，而是自信回答：「但說實在的，從我小到大，不管是什麼狀態，我都覺得自己很漂亮很美。」

▲陶嫚曼當下自信回答大女兒。（圖／翻攝自Instagram／mandytao）



然而，大女兒聽完沉默了幾秒後，只丟下一句「但我覺得還是有點大」就跑走了，留下錯愕又很想發脾氣的陶嫚曼。

陶嫚曼IG全文：

#童言無忌

#善哉善哉

前幾天我在換衣服的時候，

大寶問說：「媽媽，為什麼妳肚子那麼大？都生完幾年了為什麼肚子還是那麼大？」

我驚訝著看著鏡中已經算平坦的肚子，心裡想著我大寶對於媽媽的身材要求也未免太高了些吧！

我聽完後什麼也沒解釋，

只說：「但說實在的，從我小到大，不管是什麼狀態，我都覺得自己很漂亮很美。」

大寶聽完沈默了幾秒只丟了一句：「但我覺得還是有點大」就跑了。

留下錯愕又很想發脾氣的媽媽在原地

#照片為停車時安全狀態下拍攝