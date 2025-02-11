六月承認情緒爆炸了！tag李易「跟打仗沒兩樣」求同溫層：只想安靜

記者潘慧中／綜合報導

隨著小學生寒假結束，家長們除了勸孩子收心，也不忘檢查寒假作業是否有完成。對此，六月（蔡君茹）10日在社群網站坦言，「我在開學前一天爆炸了！」

▲六月承認情緒「爆炸了」。（圖／翻攝自Threads／june_tsai1976）



六月在Threads無奈地說，打從寒假第一天，她就叮嚀孩子們要寫作業，「一直提醒一直提醒～」，結果直到開學前一天，小孩們都還沒有寫完，「於是，我在開學前一天爆炸了。」

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▲六月和李易育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）



附上一張拿著酒杯照片的六月，只能發文求同溫層，果真釣出不少家長的共鳴。她還在Instagram限時動態說，「只想安靜個五分鐘」，未料一直被小孩使喚，「可以不要有寒暑假嗎？」

▲六月心累地說「可以不要有寒暑假嗎」。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）



到了11日開學當天，她坦承早上起床後就過得「跟打仗沒什麼兩樣」，直到送孩子們上學才有時間發文，並tag老公李易，並再度附上一張拿著酒杯照片，「沒什麼事喝一杯過不了的，如果不行就喝2杯！」

▲李易11日回覆六月的貼文。（圖／翻攝自Threads／june_tsai1976）



六月10日在Threads全文：

從放假第一天就請他們寫作業，一直提醒一直提醒～然後明天要開學了，到現在還沒有寫完！於是，我在開學前一天爆炸了

求同溫層

六月11日在Threads全文：

一早跟打仗沒什麼兩樣！！終於送去學校了

@leeyi527

沒什麼事喝一杯過不了的 如果不行就喝2杯