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《分手擂台》原班人馬回歸！沈玉琳保密賣關子　曾言「節目都是真人真事」

記者孟育民／台北報導

由沈玉琳製作、陽帆主持的《分手擂台》，節目會邀請感情破裂的人上節目，浮誇的故事內容掀起當年轟動，至今仍能在網路上看到片段。沒想到近日Netflix在官方臉書上釋出《分手擂台2025》預告片，內文提到「原班人馬驚喜回歸」，引發網友暴動。記者求證沈玉琳，他保密沒多談相關細節，表示一切還是等官方公佈。

▲▼《分手擂台》驚喜回歸。（圖／翻攝分手擂台2025臉書）

▲《分手擂台》即將驚喜回歸。（圖／翻攝分手擂台2025臉書）

Netflix在官方臉書上釋出《分手擂台2025》預告片，文中寫道：「燈不點不亮，話不說不明；舞台燈光亮起，出現的竟是⋯？」也預提前預告節目內容，將以荒唐、離譜程度顛覆全球價值觀，「火爆場面衝突再升級，醒醒吧...婚姻不是童話故事！」

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▲沈玉琳與77老大直播。（圖／記者李毓康攝）

▲沈玉琳。（圖／資料照／記者李毓康攝）

沈玉琳先前接受《ETtoday星光雲》訪問，提到《分手擂台》表示：「現在看也不覺得誇張，以前我是走的很前面，經過那麼多年的演變現在再看，也就剛好而已。」對於節目故事的真實性，他透露都是真人真事，「假的很難做耶，那些人又不是職業演員，如果不是真實故事，他們實在很難支撐！」

《分手擂台》一集製作費高達45萬，在當年算是相當高，節目直到停播那天都是收視冠軍，沈玉琳說：「節目是源自我小時候看電影或是戲劇，一種說不出的做作感，我就想說把這種做作感極端化。很多人愛看熱鬧，覺得分手擂台集結酸甜苦辣、荒謬，但對我們內行人來講，我從那個節目以後大家叫我荒謬大師，多人想看他能荒謬到什麼程度，我在做一個荒謬藝術的作品！」至於為何停播，他表示雖然可惜，但由時當時電視台遭到太多人檢舉，加上娛樂風氣保守，逼於無奈只好喊停。


 

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分手擂台, 沈玉琳, 陽帆

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