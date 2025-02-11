賈永婕遭轟「大S剛過世就穿紅衣」！　她霸氣反嗆：我和大S不相信這些

記者田暐瑋／綜合報導

女星大S（徐熙媛）逝世後，汪小菲和母親張蘭在網路上的言行引發爭議，還遭抖音官方封號，日前傳出他打算把麻六記引進台灣，卻遭百貨商場拒絕，賈永婕大讚：「有guts！」而對於有酸民攻擊她在大S剛過世就穿紅衣，賈永婕也霸氣反擊了！

▲賈永婕穿紅衣被轟對大S不敬。（圖／翻攝自賈永婕臉書）



汪小菲近期傳出計畫將其餐飲品牌再度引進台灣，遭到「忠泰樂生活」拒絕合作，消息引發熱議，台北101董事長賈永婕也在社群媒體上公開表態支持該商場的決定，發文表示：「商場就是要有guts，挑選優質品牌比什麼都重要！」汪小菲過去曾在台灣經營餐飲品牌「俏江南」，但因經營不善退出市場，如今計劃以新品牌「麻六記」再度進攻台灣市場，卻因多起負面新聞遭到網友抵制。

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▲賈永婕穿紅衣被轟對大S不敬。（圖／翻攝自賈永婕臉書）



除此之外，賈永婕在大S過世後多次發文悼念，一度被酸是蹭熱度，如今又有酸民留言諷刺：「你真心愛大S就不會在大S頭七還沒過就穿紅戴綠，理解有工作需要，但是真心的難過和尊重至少不應該著紅色衫吧？」她則是大方反擊：「 這怎麼了嗎，大S愛漂亮，我們都要漂亮下去！因為我們根本就不相信這些啊！」狠狠打臉。