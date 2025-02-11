2025必看台劇盤點！舒淇和李心潔《回魂計》、周渝民《與惡2 》期待爆表

▲今年必看的台劇盤點。（圖／Netflix提供）

圖文／CTWANT

2025年台劇更精彩，這篇推薦未開播先轟動的六部高質量台劇！不僅有影帝薛仕凌、周渝民聯手的《我們與惡的距離2 》、還有影后謝盈萱跟霍建華《忘了我記得》、兩大影后舒淇Ｘ李心潔的《回魂計》一定必追吧！身為專業追劇粉會不會太幸福了。

2025必看台劇：《我們與惡的距離2》

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主演：周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、張軒睿、于子育、劉子銓、白潤音

第二季由原製作團隊與全新金獎演員打造，以「橫跨20年的時代故事、六個命運交錯的家庭」進入第二季的故事曲線，故事從一場超市縱火案展開，探討政策 、隨機殺人、精神疾病、公共衛生、 社會安全等時下火熱的社會議題。

▲《我們與惡的距離》進入第二季故事曲線。（圖／取自theworldbetweenus.official IG）

2025必看台劇：《死了一個娛樂女記者之後》

主演：薛仕凌、林予晞、柯淑勤、李銘忠、王渝萱、宋柏緯

是一部台灣的懸疑犯罪影集，改編自台灣作家柯映安的同名小說，故事敘述菜鳥女記者林姵亭（王渝萱飾）死於夜店極樂毒趴的命案震驚全社會，娛樂記者劉知君（林予晞飾）與狗仔攝影莊大海（薛仕凌飾）攜手追查獨家新聞。當他們越挖掘真相，才發現命案背後竟隱藏著娛樂圈最黑暗的性醜聞，他們更深陷一場巨大的權力風暴之中……。

▲《死了一個娛樂女記者之後》改編自台灣作家柯映安的同名小說。（圖／鏡文學提供）

2025必看台劇：《忘了我記得》

主演：謝盈萱、秦漢、霍建華、劉若英

由Netflix原創的華語劇集，集結劉若英導演，謝盈萱、秦漢、霍建華重磅組合強強聯手，將引領觀眾一同感受成長、遺忘與陪伴的價值，劇情聚焦於關於每個家中，常會潛意識選擇「忘記」，但卻深耕心底「記得」的又哭又笑的故事。女主角程樂樂（謝盈萱飾）是一位脫口秀演員兼職便利商店店員，過著日復一日工作的平凡生活，她也有她的人生願望，卻沒想到人生考驗接連而來。除了和丈夫張凱（霍建華飾）陷入婚姻困境，更面臨與父親（秦漢飾）的種種問題 。一次誤打誤撞，樂樂站上脫口秀舞台，開始了脫口秀演員生涯。這一連串的意外讓樂樂鼓起勇氣，在工作與生活中，打破重構了自己和至親、戀人、朋友的關係。

▲《忘了我記得》是Netflix原創的華語劇集。（圖／Netflix提供）

2025必看台劇：《同棲散策》

主演：林依晨、言承旭、姚淳耀、姚以緹、施柏宇

故事主軸透過「性」來探討婚姻與愛情的本質，《同棲散策》講述了一對結婚10年的高知識分子夫妻，隨著時間過去，他倆相處已流於形式而且性生活一成不變，諸多問題使得兩人決定改變的故事，雖是靈魂伴侶但卻失去對彼此的慾望，探討婚姻與愛情的脆弱。

▲《同棲散策》故事主軸透過「性」來探討婚姻與愛情的本質。（圖／時創影業提供）

2025必看台劇：《童話故事下集》

主演：柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤

柯佳嬿、劉以豪領銜主演的《童話故事下集》，講述一對夫妻寫實且荒謬的婚姻生活的劇集，同時也是劉以豪在四年未參與台劇演出後重新接拍的劇集。導演及編劇李念修耗時三年打磨劇本，該劇集省略了在其他偶像劇中經常出現的浪漫、甜蜜劇情，直接步入「童話故事下集」，在劇中，柯佳嬿與劉以豪首度合作就飾演一對年輕夫妻，林宜玲（柯佳嬿飾）是一名廣告剪接師，因為經常在導演、客戶的監督下工作，因此養成了經常口吐「黑色獨白」的習慣；而曾學友（劉以豪飾）則是一名「媽寶男」工程師。

▲《童話故事下集》柯佳嬿、劉以豪領銜主演。（圖／Netflix提供）

2025必看台劇：《回魂計》

主演：舒淇、李心潔、賈靜雯、傅孟柏

國際級影后舒淇、李心潔首部Netflix華語作品獻給原創影集！劇情以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何復活遭判死刑身亡的詐騙案首腦，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。影集集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象、詮釋詐騙案首腦的影帝傅孟柏，共同打造暗黑懸疑復仇劇，超豪華陣容未演先轟動！

▲舒淇、李心潔首部Netflix華語作品獻給原創影集。（圖／Netflix提供）

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