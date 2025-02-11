「IG名字多了TOP」2跡象瘋傳歸隊BIGBANG！　官方：他立場沒變

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG歷經T.O.P.與勝利退團重挫後，目前以三人組形式在樂壇活動，不少歌迷都盼望T.O.P.能夠再次歸隊，近來他把IG帳號名字前方加上「T.O.P」，甚至連BIGBANG官方YouTube頻道也被粉絲發現他的名字還在成員名單上，2種跡象令歌迷驚呼「歸隊節奏」。討論聲浪越來越大，T.O.P.於11日透過公司相關人員回應「立場沒有變」，否認了該消息。

▲T.O.P已退出BIGBANG許久（圖／翻攝自IG）



T.O.P.時隔數年回歸螢幕前，參演《魷魚遊戲2》後，歌迷盼望他歸隊的聲浪越來越大，但他曾在與韓媒的訪談間正面提到：「對不起BIGBANG成員，不會跟他們聯絡，我沒臉歸隊。」不打算回去BIGBANG，正式切割。

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▲▼IG名字多了TOP，且BIGBANG頻道仍有T.O.P在內，2跡象瘋傳他將歸隊BIGBANG。（圖／翻攝自YouTube、IG）



然而，近來有粉絲翻出BIGBANG的YouTube頻道仍把「T.O.P.」名字放在成員名單裡，再加上T.O.P.原本IG帳號寫著本名「崔勝鉉」，近日卻在名字前方加上藝名「TOP」，讓大批歌迷重燃希望，認為是他回歸BIGBANG的暗示。

對此，T.O.P.身邊相關人士向媒體否認，並解釋「社群網站上TOP名字沒有換掉或新的更動，而是原本就有的」，官方再次強調「關於BIGBANG，T.O.P.在最近的訪談中已經談過，立場沒有變。」再次否認歸隊。