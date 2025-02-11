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《快打旋風》本田離世！　彼得土亞索索普享壽61歲

記者張筱涵／綜合報導

美國資深影視演員彼得土亞索索普（Peter Navy Tuiasosopo）於美國時間2月10日離世，享壽61歲。他的兒子馬諾亞彼得土亞索索普（Manoah Peter Tuiasosopo）透過臉書證實父親離世的消息。

▲▼彼得土亞索索普。（圖／翻攝自IMDb／Manoah Peter Tuiasosopo）

▲兒子痛心宣布彼得土亞索索普離世。（圖／翻攝自Manoah Peter Tuiasosopo）

馬諾亞彼得土亞索索普於臉書透露，「懷著沉重的心情，我的家人和我想感謝大家的關心與祈禱。我們的父親於今天凌晨3點16分去世。」他在貼文中寫道。

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雖然未在公告中透露具體死因，但根據《TMZ》報導，彼得土亞索索普心臟病併發症於亞利桑那州鳳凰城離世。

彼得土亞索索普於1991年踏入演藝圈，首部電影作品為《Necessary Roughness》，他在片中飾演忠誠敬業的橄欖球隊中鋒。此後，他參演了《快打旋風》、《玩命關頭》等知名電影，成為好萊塢影迷熟知的面孔。

在《快打旋風》中，他飾演的角色本田深受觀眾喜愛，為他打開知名度。而在《籃球也瘋狂》中，他詮釋了風趣幽默的Ed Tuttle，也曾在《玩命關頭》首集中客串飾演「Samoan Guard」。

▲▼彼得土亞索索普。（圖／翻攝自IMDb）

▲彼得土亞索索普在《快打旋風》中飾演本田。（圖／翻攝自IMDb）

彼得土亞索索普的兒子表示，家人計劃舉辦「生命的慶典」（Celebration of Life），並會在確定細節後對外公布。這位資深演員的離世讓影迷與影視圈人士深感惋惜，他的作品與影響力將持續留存在影壇，成為影迷心中的經典回憶。

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