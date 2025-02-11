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曾被劉喬安詐騙「造謠賣淫」！　李婷宜見她被捕：換個世界繼續做妖

記者張筱涵／綜合報導

曾因2014年太陽花學運爆紅的劉喬安（本名劉依函），後來因涉及仲介賣淫、吸毒等案件遭到通緝，並於2019年潛逃美國，2025年1月底在波士頓落網，預計近日將被遣返回台。對此，演員李婷宜發文透露，自己過去曾因投資與劉喬安有過往來，卻發現遭到欺騙，對此感到十分無奈。

▲▼ 劉喬安在美國被捕。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局）

▲劉喬安在美國被捕。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局）

李婷宜9日在社群平台發文，對劉喬安的落網表達感慨，並回憶起過去與她的糾葛：「多年前妳和莊先生在一起時，找我投資餐酒館，結束經營才知道原來是一場騙局，之後又一騙再騙 ，小聰明的你連律師都買通好了。」

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面對這一連串的事情，李婷宜感慨當年以為彼此是好姐妹，後來才發現劉喬安在外造謠她們一起賣淫：「我自己自認不小心投資和不小心交朋友，吃悶虧只能怪自己傻，錢拿不回來就算了，負的債我自己扛，我已經不恨你，只希望你能重新做人 好好生活。」

最後，李婷宜對劉喬安的落網感到無言，並批評她依舊「換個世界繼續做妖」，希望對方在未來能真正悔改，「願你未來能改變，做個好人，多做善事。」隨著劉喬安即將被遣返回台，她過去的違法行為將再度受到檢視，未來是否能真正改變，社會大眾將持續關注。

▲▼李婷宜 劉喬安。（圖／翻攝自FACEBOOK／李婷宜）

▲李婷宜發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／李婷宜）

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