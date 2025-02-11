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大S將樹葬！民俗專家揭選「這3樹」種一起...靈魂永存

女星大S（徐熙媛）春節期間赴日家族旅遊，因流感併發肺炎驟逝，享年48歲，她的家人決定遵循她的遺願將她的骨灰樹葬，回歸大自然。（圖／翻攝自大S徐熙媛Instagram）

▲女星大S病逝日本，家人按照她的遺願將採樹葬，回歸大自然。（圖／翻攝自大S徐熙媛Instagram）

圖文／CTWANT

48歲女星大S（徐熙媛）病逝日本震驚各界，骨灰專機護送返台後暫放大S家中，而她的家屬決定將大S的骨灰，申請環保樹葬方式回歸大自然，小S也透露這是大S的遺願。民俗專家廖大乙針對樹葬，也提出可以選擇「3種樹木」種一起，能讓往生者靈魂永存並守護家人。

民俗專家廖大乙接受《中時新聞網》訪問被問及樹葬相關議題時，他說明，人的三魂指的是靈魂、覺魂和生魂，在人往生斷氣後，生魂即滅，身體不再造血，就只剩下靈魂和覺魂在體內。

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廖大乙指出，往生者遺體被火化後，選擇樹葬就會再經過研磨成粉，靈魂與覺魂回歸後，若可以與真柏、羅漢松或龍柏這3種樹種在一起，變成長青樹，往生者的靈魂將得以永存，能夠守護其家人。廖大乙也稱讚樹葬是非常好的選擇，不僅能美化環境，讓世人感到賞心悅目又能做功德。

事實上，大S於日本驟逝後，遺體在當地火化，她的骨灰也由家人們護送返台後，家屬先將其置放在大S「台北信義」豪宅中，沒多久傳出大S家人已向台北市政府申請環保樹葬；而小S透過經紀人證實，「我姊（大S）的骨灰是先暫放在溫暖的家中，等到申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然」，也透露，「其實我們每次聚餐的時候，都一定會聊到生死的話題，然後每個人都會有自己的想法，記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬。」

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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廖大乙, 大S, 周刊王

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