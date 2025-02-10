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孔劉、宋慧喬確定合體！攜手《藍調時光》金牌編劇　完整陣容超狂

記者劉宛欣／綜合報導

南韓金牌編劇盧熙京曾撰寫過《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》、《Live》、《我們的藍調時光》等療癒人心的熱門作，近日她即將推出新作《慢慢地強烈地》（暫譯），且將攜手Netflix製作，預計投入750億（近17億台幣）鉅資拍攝，而男女主角則確定是由孔劉、宋慧喬兩大巨星擔任，其餘卡司也一同曝光，讓許多劇迷直呼期待。

▲《慢慢地強烈地》超華麗卡司公開。（圖／翻攝自Instagram /netflixkr、韓網）

▲《慢慢地強烈地》超華麗卡司公開。（圖／翻攝自Instagram /netflixkr）

Netflix於10日宣布，盧熙京編劇的新劇集《慢慢地強烈地》將由宋慧喬、孔劉、金雪炫、車勝元和李荷妮等人出演，5人全是主演級實力派，消息一出立刻就掀起了超高討論。《慢慢地強烈地》設定在1960至1980年代的韓國娛樂圈，故事講述的是一些身世平凡、卻懷抱璀璨成功夢想的人們，投身於這個充滿挑戰的行業，並在過程中經歷成長。

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▲《慢慢地強烈地》超華麗卡司公開。（圖／翻攝自Instagram /netflixkr、韓網）

▲《慢慢地強烈地》是盧熙京的新作。（圖／翻攝自韓網）

盧熙京曾編寫過《他們生活的世界》，當年這部作品就是由宋慧喬主演，另一作品《我們的藍色時光》則曾與車勝元合作，這次《慢慢地強烈地》導演找來曾執導過《咖啡王子一號店》、《奶酪陷阱》等劇集的李允正，這也是他繼《咖啡王子》後再度與孔劉合作，讓人相當期待影集的釋出，目前，公開日期尚未確定。

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慢慢地強烈地, 孔劉, 宋慧喬, 車勝元, 金雪炫

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