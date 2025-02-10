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陳喬恩打電波「一個月終於消腫了」！　曬美貌現況打臉整形傳聞

記者劉宛欣／綜合報導

藝人陳喬恩在今年春節前去跑去打電波保養，卻因特殊體質的關係，臉腫了一個月，直言：「我打算明年過年，我就待在台北不要見人了吧。」怎料卻因此出現酸民說她跑去整形，讓她傻眼「說我整成網紅臉的人，反正怎樣都會有人說，雖然我沒整容，但我尊重每個人的發言自由」，10日她終於消腫，開心在Instagram曬出現況。

▲陳喬恩開心透露臉消腫了。（圖／翻攝自陳喬恩Instagram）

▲陳喬恩開心透露臉消腫了。（圖／翻攝自陳喬恩Instagram）

陳喬恩10日在Instagram曬出一系列自拍影片，的確與她先前曬出的修圖照片相差甚遠，回到了過去自然的狀態，開心表示：「今日已經完全消腫的me，自己化的妝、自己綁的蝴蝶結，很是滿意，捨不得卸妝。」影片中可以看到她身穿粉色毛衣，搭配綁著蝴蝶結的公主頭，整體看起來相當優雅又減齡。

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▲陳喬恩開心透露臉消腫了。（圖／翻攝自陳喬恩Instagram）

▲陳喬恩開心透露臉消腫了。（圖／翻攝自陳喬恩Instagram）

▲陳喬恩曬出影片，美貌如昔。（圖／翻攝自陳喬恩Instagram）

此前，陳喬恩9日在微博發文曬出近況美照，開頭就解釋「電波就是熱麻吉」，解釋自己因為是易腫體質，打了電波以後腫了一個多月，所以照片只好透過修圖APP調整過再發出來，接著表示「電波其實不算整形，消腫之後就會恢復。主要是皮膚緊緻的一種保養機器」，對於有人酸她「整成網紅臉」，她則回擊「反正怎樣都會有人說，雖然我沒有整容，但我尊重每個人發言的自由。」

另外也有人諷刺她有錢打電波，卻不關心流浪動物，陳喬恩則不以為意回擊「我有定期捐錢的，電波一年打一次，而捐錢每個月或是看到有需要幫忙的動物，我都會捐錢或是糧食，只是沒有告訴你。」她還提到自己明明是發在Instagram上，照理來說中國大陸應該看不到，也讓她直言「我是發在外網，熱搜就這樣來了，我也是莫名其妙的」，對於打個電波就登上熱搜感到無奈。

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