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《分手擂台》有望回歸？！沈玉琳、陽帆驚喜同框引熱議

娛樂中心／綜合報導

今（11）日Netflix社群無預警釋出台灣經典電視節目《分手擂台》預告片，當年的主持人陽帆與製作人沈玉琳驚喜同框，直接勾起一波回憶殺！只見畫面中陽帆戴著帥氣白手套，沈玉琳則比出自己的招牌姿勢，此一預告片曝光，瞬間引來許多粉絲留言，「這是我國中時的節目欸！不可能真的回歸吧？？」、「沒想過會看到這兩人合體!!看來沒什麼事是Netflix做不到的」。

▲▼Netflix,分手擂台,沈玉琳,陽帆。（圖／業者提供）

▲《分手擂台》無預警釋出主視覺。（圖／擷取自《分手擂台 2025》FB）

《分手擂台》雖然停播已久，但憑藉著浮誇狗血的節目內容，始終是民眾津津樂道的電視節目，其荒謬對話更是成為不少網路梗圖素材。而近期《分手擂台》又重新在網上掀起話題，先是Threads上出現疑似《分手擂台》節目徵人的截圖流出，內文點名要「不怯場的分享你的婚姻問題，並當場對峙，由節目主持人進行調解」，更有眼尖網友發現《分手擂台 2025》新的Facebook粉絲專頁，引發網路熱議。

而昨（10）日本刊捕捉到陽帆與沈玉琳同框工作畫面，他們也在IG限時動態發出彼此的工作畫面，互動十分頻繁。

▲▼Netflix,分手擂台,沈玉琳,陽帆。（圖／業者提供）

▲本刊捕捉到陽帆與沈玉琳同框工作畫面。（圖／東森新聞）

陽帆、沈玉琳這兩位靈魂人物大動作合體，也引發許多觀眾對於《分手擂台》是否重返螢幕的高度關注。究竟這次他們會為觀眾帶來什麼樣的驚喜？2月13日讓我們鎖定Netflix官方社群帳號，拭目以待！

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Netflix, 分手擂台, 沈玉琳, 陽帆

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