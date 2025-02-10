父癌逝前本要「出版室內設計手稿」　許孟哲感性認：幫他實現願望

記者黃庠棻／台北報導

台語生活情感劇《火車來去》昨（9）日播出第三集、第四集，持續引起觀眾熱議，收視率上升。本週劇情在文秀一家人在廟中乞龜祈福，誠心許願盼全家平安順遂的片段揭幕，讓人感受到濃厚的親情羈絆，也為後續劇情埋下伏筆。

▲《火車來去》開播後討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

青梅竹馬武雄（鍾承翰飾）主動邀約文秀（安心亞飾）去看《盲劍客》，文秀特地回家精心打扮，想在他面前展現最好的一面，滿心期待這場「約會」。然而，這一切都落入有福（許孟哲飾）眼裡，內心五味雜陳、醋勁大發，因為文秀對兩人的態度明顯不同。

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▲《火車來去》開播後討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

而里長伯萬金（何豪傑飾）跟豬肉嫂（許瓊月飾）為了借錢私下碰面，沒想到卻因有福無意間放炮受驚，雙雙跌入水中，這一幕成為觀眾熱烈討論的焦點，不少網友笑言「這場西北雨下得剛剛好」、「進財這句話真的嚇壞里長伯」劇情張力十足，每個細節都緊扣人心。

▲《火車來去》開播後討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）



《火車來去》本週播出後內容讓人意猶未盡，劇中進財夫婦與萬金夫婦爭相為兒子向文秀提親，展現傳統父母之愛，卻與現代人追求自主戀愛的價值觀形成鮮明對比，也引發演員們對「自主選擇」與「家庭干涉」的討論。

▲《火車來去》開播後討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

對此，許孟哲坦言「自己真的相當幸運。」家人對他的感情選擇一直都很開放，甚至連生小孩也不會給壓力，但他也透露「父母介入越多，反而可能讓親子關係變得更疏遠。」

▲《火車來去》開播後討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

鍾承翰則認為，戀愛與婚姻應該是個人決定，即使未來面對自己孩子的婚姻選擇，他也不會施加壓力，但他也分享「我和太太交往多年，雙方家長都很支持，但時間久了沒結婚，難免會開始著急。」戲裡戲外，戀愛與婚姻的選擇方式或許不同，但如何在親情與自主間找到平衡，始終是值得思考的課題。

▲《火車來去》開播後討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

劇中，文秀一家人年年到廟宇祈福許願，而在現實生活中，許多人依然懷抱未盡的夢想，努力向前。許孟哲透露，父親生前珍藏的室內設計手稿，原本計畫將其整理出版，卻因病未能實現，他堅定地說「希望有一天能幫他實現這個願望。」石知田則表示目前最大的願望是希望今年可以完成第二本書，更期盼在戲劇上有所突破，他認真說道「希望能詮釋更多有生命力的角色，帶給觀眾感動！」

▲《火車來去》開播後討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

武雄與有福在夢境中化身盲劍客，為求呈現更自然的效果，演員們在拍攝時可說是吃足了苦頭。許孟哲笑說「這場戲特別困難，因為兩人都在翻白眼，導致視線模糊，但還要對砍、套招，甚至吊鋼絲，完全看不清楚動作，真的很怕砍到對方！」

▲《火車來去》開播後討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

兩人為爭奪文秀的芳心展開激烈對決，最終以有福慘敗作結，化作一場驚醒的噩夢，戲外，演員們也曾有讓人難忘的夢境經歷。許孟哲指出，有次夢見自己和老婆開車上山露營，沒想到車子突然飛起來，一路飛到紐約某電視台廣場還被SNG車採訪，他笑說「當時大家都在看，彷彿在想這輛車怎麼從天而降！」這場夢境奇幻卻逼真。

▲《火車來去》開播後討論度越來越高。（圖／華視、公視台語台提供）

相較之下，鍾承翰的夢則驚悚許多，他回憶道「那感覺太真實了。」有一次自己夢到被拿著刀的人追殺，自己一直跑、喊救命，卻怎麼樣都跑不掉，最後倒下來才驚醒，夢境或荒誕、或驚悚，但無論如何，這些經歷都讓人記憶深刻。



即將於2月16日播出的《火車來去》第五集，哈魯的失蹤讓有福徹夜不安，牠會去哪裡？里民大會上，萬金對豬肉嫂的態度轉變又隱藏了什麼秘密？雨夜中，火車站站長王松在月台上遇見的神秘男子，會是誰的身影？文秀又將如何應對市場裡街坊鄰居針對麗華的瘋狂八卦？《火車來去》每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。