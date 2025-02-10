王仁甫全家過年意外「開車環島」　季芹親曝玩台灣3縣市原因！

記者黃庠棻／台北報導

將於2月底上檔的《夜校女生》，主要演員陳姸霏、項婕如、邱以太、季芹近期勤跑宣傳行程，自從全台見面會、春節賀歲場都引起話題之後，片商推出《夜校女生》提前返校相見歡場，讓學生們開學不無聊，能與3位主角陳姸霏、項婕如、邱以太一起互動度過。

▲季芹在《夜校女生》飾演望女成鳳的媽媽。（圖／興揚電影提供）

季芹在《夜校女生》展現從影以來最精湛的演技，更被網友誇讚是「全片最大哭點」、「所有眼淚都獻給季芹」，去年更被金馬獎執委會執行長聞天祥提及是「金馬獎最大遺珠之一」。日前剛陪家人開心過節，她自曝在短短一周以內的年假完成「環島」行程。

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▲王仁甫和季芹過年意外環島。（圖／翻攝自臉書／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

隨後，季芹進一步解釋，全家先回高雄陪老公王仁甫的媽媽以及其他家人，後來他們一家驅車前往台東與老公的爸爸、阿嬤過節，最後在初二回到娘家宜蘭，她接來自己家人一起共度佳節，笑說「所以我在這個年假，整整環島了一圈」新年新希望也祝福全家人身體健康、電影熱賣。

▲王仁甫和季芹過年意外環島。（圖／翻攝自臉書／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

季芹在《夜校女生》化身求好心切的國民媽媽，一心只希望女兒考上名校，還一度穿上女兒的「一女中」制服，化身「資深小綠綠」，因為極度省錢，還會拿吃剩的炸雞骨頭煮雞湯，也無時無刻督促女兒小愛（陳姸霏 飾演）念書，給予最嚴苛的教育，讓她幾乎累到喘不過氣，其中一場大受好評的母女吵架戲更是惹哭無數觀眾。

▲季芹在《夜校女生》飾演望女成鳳的媽媽。（圖／興揚電影提供）

《夜校女生》由興揚電影有限公司製作，監製唐在揚、導演莊景燊，主要卡司包括陳姸霏、項婕如、邱以太、季芹。電影講述陳姸霏飾演聯考失常的小愛，在「望女成鳳」的媽媽堅持下，進入高中名校的夜校就讀，與項婕如飾演的日校「桌友」敏敏結為好友，共用一張書桌。

▲季芹在《夜校女生》飾演望女成鳳的媽媽。（圖／興揚電影提供）

隨著兩個高中女生展開互換制服的遊戲，甚至與補習班的資優生路克互相產生好感，小愛的謊言越說越大，自卑的她既要維持在路克面前展現美好的一面，又得不斷擔心冒牌貨的身份被揭穿。在謊言遊戲逐漸失控中，小愛體驗到初戀、升學壓力以及同儕競爭之間的酸澀青春。