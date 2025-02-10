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許允樂❤️李玉璽一起喝春酒！被拱上前「男友伸手1舉動閃爆」互動超羞

記者潘慧中／綜合報導

許允樂和張兆志離婚1年後，日前低調證實與小6歲的李玉璽交往中，令粉絲又驚又喜。最近格外引起討論的是，小倆口一起出席了網紅朋友蒂蒂在高雄舉辦的春酒，搭肩互動讓現場氣氛瞬間嗨翻。

▲▼許允樂李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）▲▼許允樂李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

▲李玉璽和許允樂都有轉發搭肩的限動。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___、byleway）

從Instagram限時動態中，可以看到做為表演來賓的李玉璽頭戴棒球帽，穿著灰色上衣和棉褲；許允樂則是放下一頭長髮，披著黑色的寬鬆外套，率性又有型。

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▲▼許允樂李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）▲▼許允樂李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

▲李玉璽和許允樂一起出席春酒。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___、hua0826）

李玉璽一路從台上唱到台下，許允樂疑似被拱上前之後，他也大方地伸手搭肩，逗得女友害羞到一直摀住嘴巴、還一度跑走，最後直接走回人群，互動又羞又閃。

▲▼許允樂李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）▲▼許允樂李玉璽。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

▲許允樂很害羞。（圖／翻攝自Instagram／mr.lucy___）

事實上，李玉璽當初是因舞台劇《婚內失戀》與許允樂擦出火花，後來因不約而同在社群網站po出香港郵輪照，私下關係才進一步引起粉絲猜測。而隨著他認愛之後，女友也低調發文吐露心聲，「感謝曾經／感謝經歷／感謝祝福／感謝一切／感謝大家／感謝自己／也感謝愛與被愛同時發生。」

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