《吉伊卡哇》小八聲音變了！14歲聲優「變聲」日網吵換人…作者反應曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本動漫《吉伊卡哇》（ちいかわ）在台灣掀起超高人氣，不但是春節期間串流平台熱播動畫之一，高雄燈會將以「吉伊卡哇」為主題。而該動畫持續在日本播出，最近因人氣角色「小八」的14歲聲優田中誠人進入變聲期，網友發現「小八聲音不一樣了」，引發是否換配音員的討論。

▲《吉伊卡哇》人氣角色「小八」聲音變了引發議論。（圖／翻攝自YouTube）

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據日媒《INSIDE》報導，《吉伊卡哇》固定在富士電視台的晨間資訊節目《鬧鐘電視》播出，2月4日播出第241集，網友發現「小八」明顯聲音出現變化，日網驚訝同時討論是否會由其他聲優取代。該角色自動畫開播以來，由當時11歲的童星田中誠人配音，其清澈而高亢的聲音是角色的一大特色。

網友對比1月31日播出的第240集與2月4日的241集，聲音變得較以往低沉，「聲音變了」一度成為社群網站X的熱搜關鍵字第一。眾人反應不一，有人直言：「如果聲音和角色形象差距太大，應該更換聲優。」、「說真的，這已經不像小八的聲音了。」但也有不少粉絲支持田中誠人繼續擔任配音，留言「現在的聲音完全可以繼續用」、「一開始可能會有些違和感，但還是希望不要更換聲優，笑聲和表現仍然是小八的感覺」。

▲《吉伊卡哇》第241集網友發現「小八」聲音變得較以往低沉。（圖／翻攝自YouTube）

有關小八聲優聲音出現變化，富士電視台回應：「關於製作的詳細情況，請恕無法回答。」而《吉伊卡哇》官方X於4日上傳作者長野（NAGANO）的插畫，配上一個「花朵」表情圖示，插畫是小八瞇眼害羞，吉伊卡哇和烏薩奇溫柔摸摸頭，抱在一起的模樣，日網紛紛湧入留言打氣「田中君謝謝你繼續配音」、「希望一直是這些人配音《吉伊卡哇 》，恭喜進入變聲期」、「恭喜長大囉」、「聲音變了小八還是小八」。

▲《吉伊卡哇》官方X曬出漫畫作者插圖，網友湧入留言為配音聲優打氣。（圖／翻攝自X）