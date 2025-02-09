汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」！　吳宗憲出手苦勸對話曝光

記者孟育民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）2日在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲。前夫汪小菲在得知噩耗後迅速抵台，隨後回到信義區住宅時，被捕捉到淋雨漫步街頭，神奇哀戚，而母親張蘭更是口無遮攔，最後母子因惡意炒作被抖音無限期封禁，汪小菲更氣炸切割張蘭，劇情有如八點檔。對此，「綜藝天王」吳宗憲也透露私下勸汪小菲訊息，希望他別再節外生枝。

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▲吳宗憲私下苦勸汪小菲。（圖／桃園機場記者聯誼會提供、翻攝自吳宗憲臉書）

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汪小菲母子頻繁鬧上新聞版面，張蘭乾兒子的抖音帳號「我是夏小建」甚至發布影片謊稱包機及相關費用由汪小菲負責，不但徹底惹怒正在治喪的徐家人，惡意的炒作更慘遭抖音無限期禁封。事後汪小菲在朋友圈發文，火速宣布和張蘭「斷絕所有關係」，並揚言要正式對抖音提告，連帶台灣法官都罵進去，「我們為了帶孩子四處跑，把媽媽累死了。」

▲汪小菲切割媽媽張蘭。（圖／翻攝自微博）

連日來的鬧劇，汪小菲身邊友人透露，他精神已經崩潰，不久前更被拍到在街上跪地的畫面。而過去曾和張蘭合體直播的吳宗憲，表示私下有傳訊關心汪小菲，「請他稍安勿躁。平靜可以讓大家喘息一下！畢竟發生憾事，不要再節外生枝。」