獨／歐陽妮妮剛出月中放話「再生兩個」　被問二胎進度…現況曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星歐陽妮妮去年6月宣布嫁給藝人張書豪，同年年底迎來寶貝兒子「睦睦」的誕生，從寶寶出生前她就時常會在社群記錄育兒生活，近期也分享了過年時全家人圍著寶寶轉的家族天倫時光，沒想到跟好友相聚時還放話「還要再生兩個」。

▲歐陽妮妮、張書豪喜迎兒子到來。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

歐陽妮妮先前曬出全家過年合體的一系列照片，感性寫道「不知道是產後荷爾蒙還是怎麼了～有了小孩之後好容易感動很多事情很多情緒，真的是當了媽媽以後才知道！」原來是看到兩位妹妹寫給兒子的話，太過感動而忍不住泛淚。

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▲歐陽妮妮、張書豪喜迎兒子到來。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

不僅如此，歐陽妮妮也分享出月子中心之後，跟兒子一起睡過夜，她表示「我們第一次跟睦睡過夜，看著睦熟睡的臉，我跟老張（張書豪）牽著彼此的手放在睦身上，我們兩個又一起感謝了睦，謝謝他選擇了我們，謝謝他來到我們身邊，然後我們兩個就開始大哭」，當了爸媽後小倆口都相當感性。

▲歐陽妮妮分享三姊妹與兒子的合照。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

近日，歐陽妮妮跟好友相聚，對方曬出她產後近況，並分享對話內容，好友笑說「我封妳為我朋友之中，最適合生小孩的人」，原來她表示自己生完兒子後很幸福，還放話「還想再生兩個」。對此，《ETtoday星光雲》詢問夫妻倆是否已經開始計畫二胎，張書豪透過經紀人回應「才剛做完月子而已，希望先好好照顧老婆跟小孩，不會馬上刻意準備二胎」。

▲歐陽妮妮放話要再生兩個寶寶。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）