ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳漢典想起大S突泛淚！憶她錄《康熙》暖心照顧　私下傳訊小S內容曝光

記者孟育民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）於2日驟逝於日本，消息震驚華人娛樂圈。昔日在《康熙來了》有多次合作的陳漢典，今（9日）和ENERGY牛奶、AKIRA出席《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影，談到大S忍不住紅了眼眶，身旁工作人員趕緊拿衛生紙給他，他感慨說：「這事情很突然，其實大家都很難接受。」事發當下也有傳訊息給小S，透露小Ｓ僅回覆一個表情符號，「我就是關心她，我覺得需要給她空間和時間，這時候並不需要那麼多安慰。」

►更多【大S過世】相關新聞

▲▼ENERGY牛奶、AKIRA、陳漢典 /三立《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影。（圖／記者李毓康攝）

▲ENERGY牛奶、AKIRA、陳漢典錄製三立《S+PLUS巔峰舞者》總決賽。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

大S昔日代班《康熙來了》，陳漢典昔日受她諸多照顧，至今仍感恩在心，悲傷表示：「她就是一個很溫暖的姐姐，她在錄影的時候就很真誠，也會鼓勵我、關心我的狀況，因為那時候我剛出道不久，她就是一個很善良的人，一直以來都很照顧我，就跟S姐一樣，我都有記得，希望她一路好走。」陳漢典感慨地說，大家還是要珍惜身邊的一切，活在當下，不管好的壞的都要接受，因為這一刻過了就是過了。

▲ 陳漢典 /三立《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影。（圖／記者李毓康攝）

▲ 陳漢典提到大S難掩哀痛。（圖／記者李毓康攝）

另外，林志玲老公AKIRA今說和大S有些交流，但現階段不方便多說什麼，「希望他們可以平靜度過這段時間。」林志玲則在第一時間就透過經紀人表示，「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」

▲▼AKIRA /三立《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影 。（圖／記者李毓康攝）

▲AKIRA 。（圖／記者李毓康攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【自己的位子自己守護】貓貓座位被搶走！直接霸氣坐在爸爸腿上

推薦閱讀

快訊／小S痛失姊姊後深夜IG首發文！「蝴蝶結髮夾」疑悼念大S

快訊／小S痛失姊姊後深夜IG首發文！「蝴蝶結髮夾」疑悼念大S

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了　小S「蝴蝶結髮夾」弔念姊姊...一張圖網鼻酸

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了　小S「蝴蝶結髮夾」弔念姊姊...一張圖網鼻酸

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」！經紀人罕強硬發聲

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」！經紀人罕強硬發聲

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」截圖瘋傳！3點聲明切割親媽張蘭

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」截圖瘋傳！3點聲明切割親媽張蘭

大S生前「最後遺願」晚8個月終於實現！118字曝光 網淚：妳等到了

大S生前「最後遺願」晚8個月終於實現！118字曝光 網淚：妳等到了

Makiyo現身大S家弔念！心疼小S哭崩消瘦「曝她現況」：氣氛還是悲傷多

Makiyo現身大S家弔念！心疼小S哭崩消瘦「曝她現況」：氣氛還是悲傷多

小S滅了張蘭抖音「1文件成關鍵證據」！　直播蹭大S：驚人銷售額公開

小S滅了張蘭抖音「1文件成關鍵證據」！　直播蹭大S：驚人銷售額公開

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！　羞喊：是一大突破

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！　羞喊：是一大突破

張蘭、汪小菲麻六記遭抵制！陸網出征「惡意棄單不付款」員工崩潰

張蘭、汪小菲麻六記遭抵制！陸網出征「惡意棄單不付款」員工崩潰

大S驟逝「為何路人粉如此悲痛？」　3原因引眾人共鳴

大S驟逝「為何路人粉如此悲痛？」　3原因引眾人共鳴

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／小S痛失姊姊後深夜IG首發文！「蝴蝶結髮夾」疑悼念大S

大S頭七！Makiyo、阿雅都來了　小S「蝴蝶結髮夾」弔念姊姊...一張圖網鼻酸

代班《不熙娣》…Sandy遭控「態度很不友善」！經紀人罕強硬發聲

汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」截圖瘋傳！3點聲明切割親媽張蘭

大S生前「最後遺願」晚8個月終於實現！118字曝光 網淚：妳等到了

Makiyo現身大S家弔念！心疼小S哭崩消瘦「曝她現況」：氣氛還是悲傷多

小S滅了張蘭抖音「1文件成關鍵證據」！　直播蹭大S：驚人銷售額公開

邱瓈寬頭七直奔大S家探視　最後對話也曝光

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！　羞喊：是一大突破

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 小姐不熙娣, 陳漢典, S+PLUS巔峰舞者

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孔曉振、李敏鎬太空床戲太突兀！《星星》收視剩1%　網轟：狂提做愛好煩
  2. 《鬧著玩》黃云歆餐廳辦婚禮！「馬甲婚紗兇爆」大牙、貝童彤都來了
  3. 啦啦隊正妹忍6度低溫山上拍戲！「僅穿小背心短褲」狂抖：命快沒了
  4. 《終極》女神辦婚禮！五熊「罕露超兇事業線」喝喜酒 3姊妹顏值超高
  5. 汪小菲怒宣布「和張蘭斷絕關係」！　提告抖音再轟台灣法官：把大S累死
  6. 拍《影后》爆紅！　牧森受邀登上香港雜誌封面
  7. NHK美女主播「巨胸放桌上」辣翻！傳3月離職掀搶人戰…網瘋求拍寫真
  8. 《影后》牧森平頭帥炸！　受邀赴香港「登雜誌封面」當場告白影帝
  9. 2年前唱「Coldplay開場嘉賓」　吿五人成5萬場地主角⋯歌迷包網咖搶票
  10. 陳漢典想起大S突泛淚！憶她錄《康熙》暖心照顧　私下傳訊小S內容曝光

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366