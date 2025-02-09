陳漢典想起大S突泛淚！憶她錄《康熙》暖心照顧　私下傳訊小S內容曝光

記者孟育民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）於2日驟逝於日本，消息震驚華人娛樂圈。昔日在《康熙來了》有多次合作的陳漢典，今（9日）和ENERGY牛奶、AKIRA出席《S+PLUS巔峰舞者》總決賽錄影，談到大S忍不住紅了眼眶，身旁工作人員趕緊拿衛生紙給他，他感慨說：「這事情很突然，其實大家都很難接受。」事發當下也有傳訊息給小S，透露小Ｓ僅回覆一個表情符號，「我就是關心她，我覺得需要給她空間和時間，這時候並不需要那麼多安慰。」

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▲ENERGY牛奶、AKIRA、陳漢典錄製三立《S+PLUS巔峰舞者》總決賽。（圖／記者李毓康攝）

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大S昔日代班《康熙來了》，陳漢典昔日受她諸多照顧，至今仍感恩在心，悲傷表示：「她就是一個很溫暖的姐姐，她在錄影的時候就很真誠，也會鼓勵我、關心我的狀況，因為那時候我剛出道不久，她就是一個很善良的人，一直以來都很照顧我，就跟S姐一樣，我都有記得，希望她一路好走。」陳漢典感慨地說，大家還是要珍惜身邊的一切，活在當下，不管好的壞的都要接受，因為這一刻過了就是過了。





▲ 陳漢典提到大S難掩哀痛。（圖／記者李毓康攝）

另外，林志玲老公AKIRA今說和大S有些交流，但現階段不方便多說什麼，「希望他們可以平靜度過這段時間。」林志玲則在第一時間就透過經紀人表示，「大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。」





▲AKIRA 。（圖／記者李毓康攝）