《孽子》改編成3影視作品！　白先勇點名這版「楊教頭」印象深刻

記者黃庠棻／台北報導

公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》製作《孽子裡的青春鳥回來了》，向先驅白先勇致敬，探討《孽子》自問世40餘年來，從小說、電影、電視劇到舞台劇的多次改編，以及台灣社會變遷對同志族群的影響，觀眾更透過紀錄片綜覽三種藝術形式的呈現，回味與對照解嚴前後時代氛圍，以及對同志議題尊重與討論。

▲公視旗艦藝文紀錄片《藝術很有事》製作《孽子裡的青春鳥回來了》。（圖／公視提供）



《孽子》於2019年榮獲法語最大報紙《Le Monde世界報》，頒贈自1944年起的一百本世界各國最佳小說，不僅為兩本華文作品之一，更是臺灣唯一入選的小說，也為近代同志運動揭開了序幕。

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▲白先勇作品《孽子》被多次改編成影視作品。（圖／公視提供）

首次被改編為影視作品是1986年由虞戡平執導的《孽子》電影版，該片上映也記錄下解嚴前夕台灣社會對同志議題討論的不安。2003年曹瑞原導演執導的公視文學大戲《孽子》，播出後大受好評，甚至連播五次才下檔，更創下了多項紀錄，像同志身分在媒體的呈現上不再只是負面或是避之唯恐不及，同志情慾戲描寫不會避重就輕等，提供社會很多討論的可能性。2014年《孽子》被改編為舞台劇，由曹瑞原導演執導，2020年經典重演。

▲虞戡平導演。（圖／公視提供）



談及創作初衷，白先勇表示「我希望把人類心靈中無言的痛楚轉換成文字。」小說扉頁寫下「寫給那一群，在最深最深的黑夜裡，獨自徬徨街頭，無所依歸的孩子們。」這段話，即使在四十年後的今日，仍令人動容。

▲白先勇作品《孽子》被多次改編成影視作品。（圖／創作社提供）



對於多種藝術形式的詮釋，白先勇認為各種改編都具有獨特價值。他表示虞戡平的電影版「如同破冰」，而電視劇因受眾廣泛，感動許多同志族群。至於舞台劇，則因空間限制，反而激發了觀眾的想像力。白先勇特別讚譽虞戡平導演勇敢拍攝華語電影首部以同志議題為核心的電影，並大讚孫越飾演的「楊教頭」至今令人印象深刻。

▲白先勇作品《孽子》被多次改編成影視作品。（圖／公視提供）



虞戡平笑談電影首映一天就被停映時，行政院新聞局電影檢查處曾派人到戲院檢查，發現電影公司私自接回原先被剪的11個片段，因而要求次日停映，並將所有拷貝重新剪輯。



國家影視聽中心董事長褚明仁表示，該中心去年數位修復完成電影完整版，讓現今身在同志平權的民眾有機會去感受到解嚴前那個壓抑、同志被警察抓的那個時代，前人如何從那個時代走來，他有感而發地說「臺灣很幸運的，在大家努力下，就這樣走到今天。」

▲國家影視聽中心董事長褚明仁。（圖／公視提供）



曹瑞原則分享，他在40歲生日前夕與白先勇偶遇，獲得對方力挺，最終成功說服公視製作《孽子》電視劇。後來，應書法藝術家董陽孜與白先勇之邀，曹瑞原轉戰執導舞台劇，延續《孽子》的經典與精神。白先勇分享，舞蹈總監吳素君帶領前太陽劇團舞者張逸軍與演員周孝安以舞蹈詮釋狂情烈愛的「龍鳳傳奇」，至今難忘。

▲曹瑞原導演。（圖／公視提供）