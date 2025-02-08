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日40萬YTR Mana驚喜宣布結婚！　來台7年開心喊「成為高雄媳婦了」

記者劉宛欣／綜合報導

自2018年起長居在台灣高雄的YouTuber Mana 8日晚間驚喜發布結婚影片，宣布已經與台灣男友Ian登記結婚，開心表示「對，我結婚了！成為台灣媳婦」，小倆口將跨國婚姻複雜的登記流程用影片記錄下來，並透露未來夫妻倆的人生規劃。

▲Mana開心宣布結婚消息。（圖／翻攝YouTube／我是Mana）

▲Mana開心宣布結婚消息。（圖／翻攝自Mana Instagram）

Mana表示雖然老公想要住在日本，但她還是比較想住在高雄，目前兩人會先在高雄生活，接著釋出了台日兩邊跑程序的登記過程，流程結束以後，老公放閃道「妳現在是真正的高雄媳婦了，高雄市認證」，Mana也興奮地說「我本來就很喜歡高雄，現在是真正的高雄人，請台灣跟高雄的大家多多指教」。

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▲Mana開心宣布結婚消息。（圖／翻攝YouTube／我是Mana）

▲Mana與老公一起記錄登記流程。（圖／翻攝YouTube／我是Mana）

Mana提到與老公結婚以後老公對自己更好了，兩個人比起之前沒那麼常吵架，可看得出小倆口都相當滿意婚後生活，此外，她也提到之後會辦婚禮，過程也都會拍成影片與粉絲分享，至於可能會有人好奇的有沒有拿到台灣護照、身分證？她則透露目前手上只有依親居留證。另一方面，她還坦言想要生小孩，但沒那麼快，如果有喜會第一時間跟粉絲分享。

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