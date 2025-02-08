Jisoo隔4年接主演「演技又挨批」！韓觀眾搖頭：發聲問題很嚴重

記者劉宛欣／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo即將推出新音樂作品，讓廣大粉絲相當期待，事實上近年來除了歌唱事業以外，她也積極努力經營演戲領域，她參演的劇集《流感》（另譯：新烏托邦）已經於7日開播，這是她繼與丁海寅合作《雪降花》後的第二次擔任主角，不過，非本科出身的她，演技再度引發了南韓網友批評。

▲Jisoo與朴正民合作的《流感》開播。（圖／翻攝自Jisoo Instagram）

《流感》故事背景設在被僵屍摧毀的首爾，劇情講述了一名軍人與女友尋找彼此的過程。第1、2集播出後，比起劇情故事本身，最引人關注的問題是Jisoo的演技，在各大論壇、社群引發了不少討論。許多觀眾批評Jisoo的發聲方式以及演技都非常不足，甚至發音方式讓人聯想到女諧星池睿恩在綜藝節目《SNL Korea》中的搞笑演技，令人難以入戲。

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網友紛紛批評「我還以為池睿恩演的」、「她的發聲太不清楚了」、「她不是演技不好，而是發聲問題很嚴重，但這無法憑努力克服，可能會一直這樣下去」，有些觀眾甚至指出「當初《雪降花》時也有類似的爭議，現在看來她好像沒能改進」，而此前，Jisoo在《流感》播出前就已經承受了不小壓力，在短短的預告片釋出後，她的發音問題就已經被觀眾指責。

▲Jisoo演技遭受批評。（圖／翻攝自劇照）

導演此前於《流感》的發布會表示：「與Jisoo合作並沒有什麼困難，雖然自從《雪降花》之後，她很久沒接新作品，起初我也在擔心她能不能做到。」接著提到Jisoo並非接受過專業演技課程的演員，所以安排每個禮拜4天進行劇本閱讀和演技練習，大讚「在拍攝前她已經準備好了一切」，還特別提到Jisoo在拍攝困難的動作戲時，總是以微笑面對，他對此表達了感激。

《流感》全劇一共8集，Jisoo是否能在接下來的集數中，克服演技上的挑戰並展現不同的面貌，成為觀眾關注的焦點。