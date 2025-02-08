大S驟逝「為何路人粉如此悲痛？」　3原因引眾人共鳴

▲大S（徐熙媛）逝世，小S出錢以私人飛機護送姊姊骨灰返台。（圖／翻攝自微博）



記者董美琪／綜合報導

「大S」徐熙媛驟逝讓許多人心碎，至今仍難以相信，連較少關注她的人也感到悲痛莫名，不少網友還說，這是名人過世中最難過的一次，引起共鳴。有人好奇為什麼不認識她，卻那麼難過，「有人跟我一樣嗎？」「真的是集體創傷！」網友認為可以歸類3點原因。

今天是大S頭七，但自從死訊出來，仍有人發文表示，心好像缺了一塊，這幾天一想起來就無比哀痛，除了台灣，就連對岸也有許多網友在小紅書及微博發文「為什麼大S突然離世，這麼多人都如此難過？」、「為什麼只有大S讓這麼多人落淚？」、「為什麼大S突然離世很多非粉絲忍不住落淚」、「大S突然離世觸發集體性悲傷」。

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▲大S離世讓許多人惋惜傷心。（圖／翻攝自大S微博）



網友紛紛回應，「大小S不像大多數明星那麼神祕，她們總是在節目上分享自己的生活點滴，開心悲傷都毫無保留，雖然她們並不認識我們，但我們卻彷彿一直在參與她們的人生」、「莫名地哭了，不是粉絲，就是覺得很可惜很突然」、「因為她貫穿了我們的青春」、「直到今天只要想起大S，眼淚都會不由自主流下」、「韓劇都不敢這麼演」、「覺得有一部分的童年不見了」。

一些Threads上網友則說，「幾天了，還是沒能從大S的離去走出來」、「真的是集體創傷！」、「覺得好像一個認識好久的大姊姊離開了」、「我在澳洲上班，她離開的消息傳來的時候，公司全體華人都震驚和惋惜」、「想到就很揪心，整個亞洲」、「女主角終於苦盡甘來，結果結局編的超爛尾，讓你一輩子都會生氣跟憂鬱的那種」、「超神奇，我明明就不看綜藝不看劇，對大小S也不是很熟悉，但大S離世的消息還是讓我很難過、不真實感，現在還是不敢置信」。

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）



網友歸類網上討論，大略有3點原因。第一，大S、小S主持風格自然，好像朋友一樣，有種貼近熟悉感，常常分享自己的生活，從娛樂百分百，我猜我猜我猜猜猜等，是陪伴許多人從小到大的節目及青春記憶，因此好像一個老友或鄰家姊姊離開了。

第二，離世年齡太輕太突然，因為大S是把自己顧得很好，有個性、懂事又真實的人，因為感冒流感因素辭世，讓所有人感到措手不及，也沒人會想到只是流感，卻如此輕易奪走人命，讓許多人深感「活在當下」。

最後，大S一生充滿戲劇性，不管認識不認識的人，都跟著參與其中，面對人生起伏，大S總是拿得起放得下，敢愛又勇敢做自己，也無形帶來影響力。分析也引起許多網友共鳴。

▲▼今天是大S頭七及結婚紀念日，具俊曄一早發文「永遠愛你」，引起韓網心疼：悲劇也不這麼演。（圖／翻攝自theqoo、具俊曄IG）

林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘日前接受媒體採訪曾說，48歲很年輕，過世的消息確實讓人意外，卻因此提升民眾健康意識。

張家銘表示，看到相關消息，難免會有低落、難過心情，但情緒將隨著時間慢慢過去，進而轉化為記得偶像的好，及曾經帶給大家的美好回憶。