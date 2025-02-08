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汪小菲曾是叱吒北京「京城四少」今形象跌谷底！其餘3人現況慘曝光

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）2日在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲，前夫汪小菲在得知噩耗後迅速返回台灣，在機場喊話媒體多寫好話，回到信義區住宅時，漫步街頭淋雨，展現出極度的悲痛。與此同時，汪小菲的母親張蘭卻因為涉及造謠、開直播吸流量，引爆輿論抨擊。事實上，汪小菲形象開始走低是在與大S離婚後，而在2000年代時，他還曾是叱吒北京的「京城四少」之一。

▲昔日的京城四少。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲過去曾是「京城四少」之一。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲於2000年代初與汪雨、王爍、王珂被並稱為「京城四少」，4名富二代因出眾外貌和財力，成為媒體的焦點。其中汪小菲以帥氣的外型和成功企業家身份廣為人知，當年他與大S的婚姻更是熱議話題。然而，曾經的「京城四少」如今的境遇卻與過去的輝煌大相徑庭，汪小菲近年來多次陷入負面新聞，尤其是與大S離婚後，多次情緒失控，發文洩憤又刪文道歉，但都被廣大網友目擊並截圖保存。

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「京城四少」中的其他人境遇也各自有起伏。海協會會長汪道涵之子汪雨的情史豐富，曾與趙薇公開戀愛，而後又與黃奕、李鈺等人交往。王爍來自於政商世家，感情生活也同樣引起過不少媒體關注，包括與影后李小璐和周迅的緋聞，後因非法持有槍械而坐牢。王珂則是與演員劉濤於2008年完婚，婚後沒多久就宣告破產與欠下巨額債務，劉濤為此復出賺錢還債。

▲昔日的京城四少。（圖／翻攝自微博）

▲昔日的京城四少，如今境遇各有不同。（圖／翻攝自微博）

汪小菲作為張蘭獨子，曾在法國、加拿大留學念管理，回到北京後開拓母親的餐飲事業，因為富二代的身分被列入「京城四少」，不過在將近10年前評選「新京城四少」時跌出榜外，他本人當時對於身上貼的標籤終於撕下，感到非常開心。

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