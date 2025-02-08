486先生「諷刺大S」女星怒籲廠商切割　許常德聲援抵制：半夜毛毛的

記者顧齊祐／綜合報導

女星大S因過年期間得流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後，電商網紅「486先生」卻發文諷刺大S投胎到中國，此舉引發許多人不滿。女星宋依璇（宋哥）更是公開表示將抵制與486先生合作的廠商，對此音樂人許常德也發文諷刺廠商，認為廠商應慎重選擇合作夥伴。

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▲網紅「486先生」發文諷刺大S投胎到中國。（圖／翻攝自X／MR.486）



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網紅「486先生」3日於X平台發文，寫道「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是」，此舉引發軒然大波，女星宋依璇（宋哥）對此也氣得發文，指出「LG與486先生有獨家合作關係讓我無法理解。486言行爭議頗大」，認為486先生的人品和人格存在極大爭議，並對LG的品牌形象產生疑慮，強調「在抵制486的同時會想一起抵制LG」。

▲宋哥發文喊話廠商切割「486先生」。（圖／翻攝自Threads／pipi_sung）



而今（8）日音樂人許常德也在Facebook發文聲援，寫道「朋友家裡要換冰箱，家人說不要LG，我說為什麼，搞不好這時候有特價，家人說感覺LG有投胎的聯想，半夜起來開冰箱心裡毛毛的」，並進一步指出「LG若要跟486繼續合作，可以更大膽的說慶祝有人投胎打一折」，暗示LG應該慎重選擇合作對象。

▲許常德發文暗示廠商應慎重選擇合作夥伴。。（圖／翻攝自Facebook／許常德）