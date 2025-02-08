直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆

記者吳睿慈／台北報導

2025年第一場日本成人祭「TOP女神台北感謝祭」登場！13位日本當紅AV女優於8日現身於三創，包括「最美主播」山岸綺花、即將引退的超紅AV女神美谷朱音、「十年一見的清純派天使」八木奈奈、人氣爆棚「暗黑廚神」川越鈴子等女神。值得一提的是，今雖只有低溫8度，但幾位女神只穿比基尼現身，粉絲則是熱情不減，在外排隊等候與女神相見歡。

▲▼8日低溫8度，13位日本AV女優為粉絲謀福利，出席記者會脫了。（圖／記者吳睿慈攝）



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本次活動於台北三創生活園區12樓登場，出席的日本AV女神包括山岸綺花、美谷朱音、八木奈奈、濱崎真緒、莉莉流花、栗山莉緒、善場麻美、前田美波、渚光希、美咲佳奈、藤田柚子、十束流羽、東雲梓共13人。她們以火辣的比基尼服裝現身，苗條身材讓台下大飽眼福，再冷的天氣都熱起來了。

記者會上，幾位女優分享此次來台最期待的事，除了想與粉絲見面，十束流羽笑說，自己是第二次來台灣上一次來喝到葛瑪蘭威士忌；藤田柚子則坦言，知道台灣的蝦子很好吃，希望這次能吃到美味的蝦子；栗山莉緒則說，上次來台灣有朋友推薦臭豆腐，自己本來不敢吃，但吃完後直接愛上，連作夢都會夢到臭豆腐。

八木奈奈也透露「上次來台灣很多人說我可愛，希望這次大家也會這樣熱情地稱讚我」，山岸綺花這幾年頻繁來台，去過夜市、九份，因此這次想去台灣的近代美術館看看；美谷朱音雖然即將在7月引退，但睽違2年來台，她笑說很想念小籠包，希望這次能吃到。善場麻美則表示，自己近2、3個月都會來台灣，但每次玩射飛鏢都輸得很慘，希望這次能雪恥，帶娃娃回日本

▲即將引退的超紅AV女神美谷朱音、濱崎真緒驚喜現身，台下嗨爆。（圖／記者吳睿慈攝）

而渚光希聽到前面十束流羽提到威士忌，所以自己這次也想試試。前田美波則說，自己去年喝了酒這次希望可以嘗試一些美食。首次來台灣的美咲佳奈表示，自己第一次來非常緊張，希望和粉絲有滿滿的互動，有美好的回憶帶回日本；東雲梓睽違一年來台，笑說希望可以見到心中想見到的人。

此次以DJ身分來台的濱崎真緒，則以流利的中文回答，令人驚艷，她透露：「我比較期待這次的新歌發表，也很期待明天的DJ表演。」

▲▼記者會現場氣氛熱烈。（圖／記者吳睿慈攝）



而已學了6年中文的濱崎真緒，過去在成人展以中文宣布「即將引退」，被問到未來是否有機會在台灣生活和發展？她同樣用全中文回應：「我現在其實一半在日本一半在香港，下個月會到高雄做表演，希望到時候大家也會來參加。」TOP女神台北感謝祭將於2月8日、2月9日於台北三創12樓登場。