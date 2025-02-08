ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆

記者吳睿慈／台北報導

2025年第一場日本成人祭「TOP女神台北感謝祭」登場！13位日本當紅AV女優於8日現身於三創，包括「最美主播」山岸綺花、即將引退的超紅AV女神美谷朱音、「十年一見的清純派天使」八木奈奈、人氣爆棚「暗黑廚神」川越鈴子等女神。值得一提的是，今雖只有低溫8度，但幾位女神只穿比基尼現身，粉絲則是熱情不減，在外排隊等候與女神相見歡。

▲8日低溫8度，13位日本AV女優為粉絲謀福利，出席記者會脫了。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼8日低溫8度，13位日本AV女優為粉絲謀福利，出席記者會脫了。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼ 直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆。（圖／記者吳睿慈攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次活動於台北三創生活園區12樓登場，出席的日本AV女神包括山岸綺花、美谷朱音、八木奈奈、濱崎真緒、莉莉流花、栗山莉緒、善場麻美、前田美波、渚光希、美咲佳奈、藤田柚子、十束流羽、東雲梓共13人。她們以火辣的比基尼服裝現身，苗條身材讓台下大飽眼福，再冷的天氣都熱起來了。

記者會上，幾位女優分享此次來台最期待的事，除了想與粉絲見面，十束流羽笑說，自己是第二次來台灣上一次來喝到葛瑪蘭威士忌；藤田柚子則坦言，知道台灣的蝦子很好吃，希望這次能吃到美味的蝦子；栗山莉緒則說，上次來台灣有朋友推薦臭豆腐，自己本來不敢吃，但吃完後直接愛上，連作夢都會夢到臭豆腐。

八木奈奈也透露「上次來台灣很多人說我可愛，希望這次大家也會這樣熱情地稱讚我」，山岸綺花這幾年頻繁來台，去過夜市、九份，因此這次想去台灣的近代美術館看看；美谷朱音雖然即將在7月引退，但睽違2年來台，她笑說很想念小籠包，希望這次能吃到。善場麻美則表示，自己近2、3個月都會來台灣，但每次玩射飛鏢都輸得很慘，希望這次能雪恥，帶娃娃回日本

▲▼ 直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆。（圖／記者吳睿慈攝）

▲即將引退的超紅AV女神美谷朱音、濱崎真緒驚喜現身，台下嗨爆。（圖／記者吳睿慈攝）

而渚光希聽到前面十束流羽提到威士忌，所以自己這次也想試試。前田美波則說，自己去年喝了酒這次希望可以嘗試一些美食。首次來台灣的美咲佳奈表示，自己第一次來非常緊張，希望和粉絲有滿滿的互動，有美好的回憶帶回日本；東雲梓睽違一年來台，笑說希望可以見到心中想見到的人。

此次以DJ身分來台的濱崎真緒，則以流利的中文回答，令人驚艷，她透露：「我比較期待這次的新歌發表，也很期待明天的DJ表演。」

▲▼ 直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼記者會現場氣氛熱烈。（圖／記者吳睿慈攝）

▲▼記者會現場（圖／記者吳睿慈攝）

而已學了6年中文的濱崎真緒，過去在成人展以中文宣布「即將引退」，被問到未來是否有機會在台灣生活和發展？她同樣用全中文回應：「我現在其實一半在日本一半在香港，下個月會到高雄做表演，希望到時候大家也會來參加。」TOP女神台北感謝祭將於2月8日、2月9日於台北三創12樓登場。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【指驢為斑馬】山東淄博遊樂園把驢化妝成斑馬惹議

推薦閱讀

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

張蘭重砲開轟：想把蘭姐噴倒做夢！　造謠被抓包怒嗆酸民滾

張蘭重砲開轟：想把蘭姐噴倒做夢！　造謠被抓包怒嗆酸民滾

張蘭「現身機場」引網好奇：來台灣？　嗆酸民滾…動向掀關注

張蘭「現身機場」引網好奇：來台灣？　嗆酸民滾…動向掀關注

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

大S樹葬「長眠地」曝光！　「骨灰再研磨」不立碑不進塔回歸自然

大S頭七和結婚紀念日！　具俊曄一早發文告白「永遠愛妳」配樂惹淚

具俊曄棄遺產可預料！昔「徒手撐鷹架」救一票韓星　不棄截肢隊友25年

大S骨灰暫置家中「已申請樹葬」！小S證實：讓姊姊回歸大自然

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

Melody喜曝小10歲弟弟同性婚！「恭喜這對帥新郎」飛半顆地球祝福

具俊曄傾訴40年好友：我會努力撐下去　拒講電話曝心痛原因

抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

山岸綺花, 美谷朱音, 八木奈奈, 濱崎真緒, 莉莉流花, 栗山莉緒, 善場麻美, 前田美波, 渚光希, 美咲佳奈, 藤田柚子, 十束流羽, 東雲梓

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 萬人瘋搶泰妍臺北大巨蛋！門票秒殺　主辦1舉動粉絲讚爆：勿買不明票券
  2. 爆紅歌手李茂珍要來台灣！全場歡送「佛心票價出爐」搶票倒數
  3. 太香了！玖壹壹師弟曝「公司超狂福利」：對我來說是第二個家
  4. 直擊／13位日本AV女優「低溫8度脫了」　引退暗黑女神現身⋯台下嗨爆
  5. 大S頭七這天…張蘭汪小菲抖音遭封禁！陸網Tag微博CEO出手：還不封嗎
  6. 抖音副總裁親出面！　通殺張蘭、汪小菲、乾兒子「炒作惡劣謠言」
  7. 韓歌后宋歌人罕見認愛了！13年好友也嚇歪　她笑認：偷偷交往⋯
  8. 大S范曉萱感情親密「她沉默6天未發聲」！粉絲憂現況　組華岡7仙女30年
  9. 造謠汪小菲包機「張蘭乾兒子」慘了！陸律師直指觸法…S家可提告
  10. 快訊／汪小菲張蘭「抖音無限期封禁」！　官方重砲開鍘：違背良俗道德

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366