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林襄東京「戴上黑框眼鏡」青澀模樣曝光！　網暈：是可免費看的嗎

記者顧齊祐／綜合報導

啦啦隊女神林襄2024年初宣布加入味全龍啦啦隊「小龍女」後，人氣持續攀升。平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲互動的她，最近前往日本東京旅遊，並在社群平台曬出一系列美照，其中戴著黑框眼鏡的青澀模樣，更是惹得網友驚嘆「是可以免費看的嗎」。

▲林襄站在街頭，與東京鐵塔合影。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄站在街頭，與東京鐵塔合影。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

林襄昨（6）日在Instagram分享了去東京遊玩的美照，畫面中，她將一頭長髮放下，並配戴一副黑色方框眼鏡，顯得相當青春可愛。她身穿白色花紋襯衫搭上一件粉紅毛絨外套，下身則是黑色長褲，整體造型十分時髦。她站在街道旁，與東京鐵塔合影，並配文寫道「來東京旅遊這麼多次，第一次來踩點」。

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▲林襄配戴一副黑色方框眼鏡，相當青春可愛。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄配戴一副黑色方框眼鏡，相當青春可愛。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

貼文一經發布，立刻吸引了網友們圍觀，紛紛留言大讚「林襄跟風景超搭的」、「粉色毛毛衣好Q」、「這麼漂亮是可以免費看的嗎」、「林襄戴眼鏡好可愛」、「有襄襄搭配風景好夢幻」、「怕冷的人穿這樣不冷嗎」。

▲林襄身穿粉紅毛絨外套，整體造型十分時髦。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲林襄身穿粉紅毛絨外套，整體造型十分時髦。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

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