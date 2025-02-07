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小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲，消息震撼整個華人圈。大S的骨灰由家人搭VistaJet私人包機抵達松山機場，徐家也對外表明不會舉辦告別式，不過，微博上此前瘋傳包機及費用是由汪小菲聯絡、出錢，對此小S透過經紀人動怒否認並批評「人在做天在看」，VistaJet方也特發聲明澄清，聲明中意外曝光了徐家公司名稱，引來老粉細膩的解讀其中含意。

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▲小S駁斥汪小菲包機傳聞。（圖／翻攝自小S臉書、微博、小紅書）

▲小S駁斥汪小菲包機傳聞。（圖／翻攝自小S臉書、微博）

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微博此前瘋傳大S包機費用全由前夫汪小菲包辦，前婆婆張蘭甚至按讚相關影片、留言意圖邀功，事後還被抓包是張蘭的乾兒子夏健一手主導。大S返台的私人飛機公司Jetbay發聲闢謠「謹此澄清，關於日前徐家從日本東京返台包機的相關網上謠言並不屬實。此次服務由私人包機公司Jetbay HK全權負責安排VistaJet航班，且所有費用均由犬象有限公司徐熙娣(小S)總經理全額支付，與網上流傳的其他說法無關。感謝各界的關注與理解。」

▲▼私人包機發聲發聲。（圖／JETBAY提供）

▲Jetbay發聲明澄清。（圖／Jetbay提供）

聲明中意外曝光了徐家的公司名稱為「犬象」，有老粉絲在社群上解析公司名，表示「犬是人類最好的朋友，代表五妹娘（大S愛犬）這隻比格犬（註：beagle獵兔犬，台灣譯為米格魯），象是一種最珍視家人的群居動物，代表徐家」，事實上小S也多次公開表示自己對大象的喜愛，就連Instagram帳號也是「elephantdee」，網友也紛紛表示「大S喜歡狗，小S喜歡象，所以是犬象」、「犬和象忠誠戀家」、「大象是母系社會，就像徐家」。

▲小S駁斥汪小菲包機傳聞。（圖／翻攝自小S臉書、微博、小紅書）

▲網友解析小S公司名稱含意。（圖／翻攝自小紅書）

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