大S猝逝傳留下「10億遺產」　地政士推算遺產稅：真的很高！

▲知名女星徐熙媛大S於2日在東京猝逝，享年48歲。（圖／微博）

圖文／CTWANT

知名女星徐熙媛（大S）近日於日本旅遊期間因流感併發肺炎驟逝，享年48歲。消息震驚娛樂圈與廣大粉絲，同時也引發社會關注她的遺產分配與相關的遺產稅問題。外傳大S生前擁有約10億元的資產，其中台北市的房產價值約6億元，而這筆遺產究竟需繳納多少遺產稅，也有地政士出面計算。

禾宜地政士事務所負責人李宜玲表示，遺產稅的計算方式並非單純以市價評估，而是依照「公告現值」來核算，該數值通常低於市場價格，約為市價的一半，因此若以台北市房產為例，大S的房產遺產價值可能約為3億元，而非外傳的6億元。

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李宜玲說明，根據現行遺產稅法規定，遺產總額需扣除多項免稅額與扣除額後，才會進行課稅。以大S的情況來看，其個人免稅額為1333萬元，配偶扣除額553萬元，此外，她的兩名未成年子女也可依年齡分別扣除448萬元與560萬元。此外，母親黃春梅符合受撫養條件，可再扣除138萬元，而喪葬費亦享有138萬元扣除額，經計算合計可扣除約3170萬元。

因此若大S的房產遺產金額為3億元，扣除上述3170萬元後，剩餘2億6830萬元須繳納遺產稅。根據稅率規定，超過1億1242萬元的遺產部分適用20%稅率，計算下來，總遺產稅金額約為4523萬元。若大S的遺產總額再加上其他現金、股票等資產達4億元，則應稅額將進一步上升至3億6830萬元，最終遺產稅可能高達6523萬元。

面對如此高額的遺產稅，李宜玲也建議，若繼承人手頭現金不足，可能需透過變賣資產或申請實物抵繳來支付稅款。然而實物抵繳僅能按照「公告現值」計算，對以不動產為主的遺產來說，並非最划算的選擇，因此如何「預留稅源」成為遺產規劃的重要課題，其中透過壽險規劃來支付遺產稅，是較為理想的做法。

李宜玲指出，實務上，已有許多高資產人士提前規劃，例如一名企業家擁有8億遺產，生前便購買足額壽險，確保繼承人能順利繳納1億多元的遺產稅，避免財務壓力。大S的遺產處理方式及最終稅額尚待相關單位進一步確認。

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